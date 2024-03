BBB 24: Discurso de eliminação de Tadeu Schmidt para Michel

Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação com recado para todos os participantes na hora de eliminar Michel do BBB 24. Confira!

Na noite desta terça-feira, 5, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Michel do BBB 24, da Globo. O rapaz saiu do jogo com 70,33% dos votos do público após enfrentar Alane e Davi no paredão da semana. Em seu discurso de eliminação, o comunicador aproveitou para dar um recado para todo mundo.

Depois de tirar Alane do paredão antes do discurso, ele usou suas palavras para falar das características de Davi e Michel. E ainda deu um recado para que os participantes relembrem qual é o objetivo deles no jogo e reajustem a rota antes do final do reality.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Michel:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. No estudo da psicologia social, existe um conceito chamado: ‘avareza cognitiva’. O ser humano consegue fazer raciocínios complexos, pensar profundamente sobre qualquer questão. Mas, sempre que dá para economizar, o nosso cérebro é muito pão-duro. Ele adora economizar energia - economizar energia é um traço importante na nossa evolução, guardar para quando realmente é necessário. E, para economizar energia mental, a gente recorre a atalhos cognitivos. A gente busca significações, generalizações, estereótipos. A gente coloca as pessoas em gavetas, com rótulos. E se as pessoas te botaram em uma gaveta e você acha que não merece? Você não quer estar ali. Como fazer para fugir?", disse ele.

"Aqui no BBB, a gente poderia falar do cara que vence uma prova atrás da outra, que tem uma estratégia tão simples que ninguém consegue imitar. Quando vão descobrir o seu segredo para vencer tanto, Michel? Era nessa gaveta que você gostaria de estar? Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra que você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar do cara que prepara as mesas de café da manhã mais lindas da história do BBB, que arruma a casa toda, que corta o cabelo de todo mundo. Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra onde você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar desse baiano, que talvez alguém chamasse de um cara comum da Bahia, mas, que na verdade, é extraordinário na sua luta, que trabalha desde muito novo, que vendia água no balde, na lata, que está na pista rodando o dia inteiro e ainda frita hambúrguer e cozinha para ajudar na renda de casa, é guerreiro, é aguerrido, mas isso não te coloca em gaveta nenhuma no BBB. A gente poderia falar desse mineiro que representa a luta de tanta gente. Também já foi motorista, e também caixa de evento, operário de produção, cuidou de criança, foi animador de festa, é estudante de veterinária e professor de geografia. Nunca foi chamado de professorzinho, mas pouca gente sabe o professorzão que você é, e o trabalho lindo que você já fez, inclusive em presídios, mas isso não te coloca em nenhuma gaveta no BBB", completou.

"Para alcançar a reputação que você quer no BBB, talvez seja preciso fazer mais, e na direção certa. Isso vale para todo mundo. Mas quem é capaz de fazer isso? Ajustar a rota no meio do voo? Lembrem-se, por que você entrou no BBB? Qual é o seu objetivo aí dentro? Você está se afastando do caminho certo ou está indo certinho para o destino que imaginou? Isso vale para todo mundo. Repito: Se está na rota, acelera, vai com tudo. Se não está, ainda dá tempo de apontar para o rumo certo. Qual a impressão que você vai deixar aqui? Mais cedo ou mais tarde, essa sua reputação vai ser colocada para jogo. Para você que sai hoje, eu digo que você pode achar que está certo, porque já teve sinais que indicavam que você estava certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta para você. Mas chegou a hora de saber a verdade e a mentira. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No final do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1: Pequenos escritores podem escrever grandes histórias. Opção 2: O fraco voltou, sô. Davi, pode se despedir do Michel. Michel, quem sai é você", finalizou.