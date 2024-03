BBB 24: Eliminado, Michel revela o que pode ter atrapalhado seu jogo

Fora do BBB 24, o ex-brother Michel abriu o coração e explicou o que pode ter dificultado sua trajetória dentro do reality show

Eliminado do BBB 24, o ex-brother Michel abriu o coração e falou um pouco sobre sua trajetória dentro do reality show da Globo. Na manhã desta quarta-feira, 6, o mineiro participou do programa 'Mais Você' e, durante o bate-papo, revelou o que pode ter atrapalhado seu jogo.

Em conversa com os apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini, Michel explicou que é diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que pode ter dificultado sua estratégia em alguns momentos. "Tenho TDAH e vivemos sob pressão na casa. Eu acho que [atrapalhou] sim", declarou ele, vencedor de grandes provas de concentração no programa.

Na sequência, Michel contou que sempre conversava com outros brothers a respeito dos acontecimentos dentro da competição para se certificar antes de tomar qualquer atitude. "Eu tinha que confirmar com meus aliados o que havia sido falado para ter certeza [da situação]. Teve um dia que eu fui até acordar a Raquele à noite para repassar a fofoca [de maneira imediata] e não esquecer", se divertiu ele.

Michel foi pro #BBB24 com o objetivo de realizar dois grandes sonhos! Que lindo 🫶 #RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/obcwbDDnWK — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 6, 2024

Uma das pessoas mais próximas de Wanessa Camargo no BBB 24, Michel não escondeu a tristeza ao recordar a expulsão da cantora, ocorrida no último fim de semana. "Wanessa é uma pessoa sensacional. No dia em que ela deixou o programa, já a coloquei nas minhas orações. Espero que ela fique bem o mais rápido possível. E, em breve, quero falar com ela", concluiu o ex-brother.

O Michel falando da Wanessa, tem muita gente me pedindo pic.twitter.com/IU76PEiJYm — Ana Cristina 🌹🐬🌵 (@anaursine) March 6, 2024

Yasmin lamenta permanência de Davi

A eliminação de Michel na noite de terça-feira, 5, balançou bastante os brothers do BBB 24, da Globo. Após a saída do professor de geografia, que deixou o jogo com 70,33% dos votos, Yasmin Brunet, Leidy Elin e Lucas Henrique refletiram sobre o resultado do 11º paredão.

Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, o trio analisou as palavras usadas por Tadeu Schmidt durante o discurso. Yasmin, então, opinou sobre a permanência de Davi: "Eu, de fato acho, desculpa, que ele sim é um dos favoritos. Eu acho, infelizmente eu acho", lamentou a sister.

Na sequência, Lucas Henrique, que concordou com o ponto de vista da modelo, refletiu sobre os paredões anteriores em que Davi também fez parte. "Desde o último Paredão onde o Marcus saiu com ele eu já sabia disso", declarou o brother.

"Não tinha porque o Marcus sair, eu também acho. E quem está na volta dele vai pegar a aba dele se ele tiver favoritismo lá fora, não adianta", disse Leidy Elin, concordando com a fala dos colegas de confinamento.

A sister, então, seguiu falando sobre o assunto: "Eu adoro a Cunhã [Isabelle], mas ele quer chamar os outros de planta, o que a Cunhã faz na casa?", observou Leidy. "Nada", respondeu Lucas Henrique. "E ela não saiu. Por quê? É a melhor amiga do Davi, é isso", concluiu a carioca.