BBB 24: Yasmin lamenta permanência de Davi: 'Estou perdendo tempo aqui'

Após o resultado do 11º paredão, Yasmin conversou com outros brothers sobre o possível favoritismo de Davi no jogo do BBB 24

A eliminação de Michel na noite de terça-feira, 5, balançou bastante os brothers do BBB 24, da Globo. Após a saída do professor de geografia, que deixou o jogo com 70,33% dos votos, Yasmin Brunet, Leidy Elin e Lucas Henrique refletiram sobre o resultado do 11º paredão.

Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, o trio analisou as palavras usadas por Tadeu Schmidt durante o discurso. Yasmin, então, opinou sobre a permanência de Davi: "Eu, de fato acho, desculpa, que ele sim é um dos favoritos. Eu acho, infelizmente eu acho", lamentou a sister.

Na sequência, Lucas Henrique, que concordou com o ponto de vista da modelo, refletiu sobre os paredões anteriores em que Davi também fez parte. "Desde o último Paredão onde o Marcus saiu com ele eu já sabia disso", declarou o brother.

"Não tinha porque o Marcus sair, eu também acho. E quem está na volta dele vai pegar a aba dele se ele tiver favoritismo lá fora, não adianta", disse Leidy Elin, concordando com a fala dos colegas de confinamento.

A sister, então, seguiu falando sobre o assunto: "Eu adoro a Cunhã [Isabelle], mas ele quer chamar os outros de planta, o que a Cunhã faz na casa?", observou Leidy. "Nada", respondeu Lucas Henrique. "E ela não saiu. Por quê? É a melhor amiga do Davi, é isso", concluiu a carioca.

Momentos depois, Yasmin também conversou com Giovanna Pitel sobre o resultado do 11º paredão. Reunidas na sala, as duas questionaram se estariam perdendo tempo por ainda continuarem no jogo.

"Para mim, o que é difícil aqui é saber até que ponto vale, sabe? Exemplo, se realmente a dele foi a história comprada, eu estou aqui só fazendo hora?", analisou Pitel. "Dando palco para ele, dando VT para ele, perdendo tempo de vida", concordou a filha de Luiza Brunet.

Pitel, então, declarou: "E por não saber, não tenho o luxo de ir embora sem ser que o Brasil queria. Vai que eu tenho a chance ainda, mas também vai que não tenho". "Você tem muita Pitelzinho, eu que não tenho. Nunca tive, eu acho. Acho que estou perdendo tempo aqui", concluiu Yasmin Brunet.

Salvo do 11º paredão do BBB 24, da Globo, o brother Davi se mostrou aliviado por continuar no jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 6, o jovem aproveitou o tempo livre para refletir sobre as palavras ditas por Tadeu Schmidt no discurso da berlinda, que eliminou Michel com 70,33% dos votos.

Em conversa com Isabelle, Davi disse acreditar que a disputa entre ele e o professor de geografia pode ter sido acirrada, uma vez que o apresentador do reality show avisou logo no início que Alane, a terceira emparedada da semana, estava salva. "Parece que a briga foi feia lá fora", disse o baiano.

"A gente está aqui dentro não percebe as coisas, não sabe o que está acontecendo, não sabe como está o público, o que está achando da gente aqui dentro. Mas assim, se eu fiquei é porque... Agradecer ao Brasil, porque o público gosta muito de mim", completou o brother.

Na sequência, ele comentou a reação dos adversários ao ouvirem o resultado da eliminação. Reflexivo, Davi ressaltou que os brothers torceram por sua saída do jogo. "Quatro paredões já, né? E a galera da casa realmente queria que eu saísse, estavam esperando isso", disse, por fim.