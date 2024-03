BBB 24: Davi analisa resultado do paredão: 'O público gosta de mim'

Salvo do 11º paredão, Davi refletiu sobre sua permanência no jogo do BBB 24 e elogiou o discurso de Tadeu Schmidt durante eliminação

Salvo do 11º paredão do BBB 24, da Globo, o brother Davi se mostrou aliviado por continuar no jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 6, o jovem aproveitou o tempo livre para refletir sobre as palavras ditas por Tadeu Schmidtno discurso da berlinda, que eliminou Michel com 70,33% dos votos.

Em conversa com Isabelle, Davi disse acreditar que a disputa entre ele e o professor de geografia pode ter sido acirrada, uma vez que o apresentador do reality show avisou logo no início que Alane, a terceira emparedada da semana, estava salva. "Parece que a briga foi feia lá fora", disse o baiano.

"A gente está aqui dentro não percebe as coisas, não sabe o que está acontecendo, não sabe como está o público, o que está achando da gente aqui dentro. Mas assim, se eu fiquei é porque... Agradecer ao Brasil, porque o público gosta muito de mim", completou o brother.

Na sequência, ele comentou a reação dos adversários ao ouvirem o resultado da eliminação. Reflexivo, Davi ressaltou que os brothers torceram por sua saída do jogo. "Quatro paredões já, né? E a galera da casa realmente queria que eu saísse, estavam esperando isso", disse.

Por fim, Davi se mostrou bastante contente ao recordar as palavras usadas por Tadeu durante o discurso. Sorridente, o brother ficou orgulhoso com o que ouviu sobre sua história. "Achei tão bonito quando Tadeu falou assim: 'Já vendeu água na Lapa'. Porque ele conhece a história, sabe? Achei bacana. 'Já vendeu água, foi correria'. Gostei quando ele falou isso. Parece que ele sabe da minha história", concluiu.

Davi comenta sobre o discurso de Tadeu durante a eliminação de Michel 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/AqrF762LHO — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt?

Na noite desta terça-feira, 5, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Michel do BBB 24, da Globo. O rapaz saiu do jogo com 70,33% dos votos do público após enfrentar Alane e Davi no paredão da semana. Em seu discurso de eliminação, o comunicador aproveitou para dar um recado para todo mundo.

Depois de tirar Alane do paredão antes do discurso, ele usou suas palavras para falar das características de Davi e Michel. E ainda deu um recado para que os participantes relembrem qual é o objetivo deles no jogo e reajustem a rota antes do final do reality. Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Michel!