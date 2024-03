BBB 24: Sonia Abrão não disfarça ao ver resultado do paredão: 'Valeu'

Na torcida! Sonia Abrão não disfarça sentimento ao ver resultado do paredão do BBB 24; apresentadora vibrou com permanência de Davi

A apresentadora Sonia Abrão vibrou com o resultado do paredão do BBB 24 nesta terça-feira, 05. A comunicadora do A Tarde É Sua mais uma vez mostrou sua preferência por Davi e compartilhou sua felicidade com a permanência do brother.

Após ficar pasma com os palavrões usados por Yasmin e o jeito de Leidy na briga com o motorista de aplicativo, a jornalista ficou feliz ao ver que o público está defendendo o jogador assim como ela pensa e fala em seu programa.

"BBB24 FICOU QUEM TINHA QUE FICAR! Indo dormir feliz, 3…2…1…Valeu, DAVI! E que venham muitos salmos! Comento tudo amanhã (que já é hoje)", disse ela em seu perfil na rede social ao postar o vídeo dele comemorando que continua no reality show.

Além dela, Boninho também se pronunciou após o resultado do Paredão. O diretor do programa brincou com a ida de Yasmin ao confessionário e debochou do pedido dela, fazendo suspense já que ela ficou nos últimos dias reclamando e falando sobre sair do programa caso Davi permanecesse na casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão se indigna com Leidy e Yasmin após briga com Davi

A apresentadora Sonia Abrão ficou perplexa e deu sua opinião ao ver a briga entre Yasmin, Leidy e Davi nesta segunda-feira, 04, após o Sincerão. A jornalista se indignou com a postura das sisters em relação ao participante, que vem sendo atacado durante a temporada.

Aos berros, Leidy atacou o motorista de aplicativo e ousou ao chegar bem perto dele com a intenção de fazê-lo cometer uma infração para ser expulso. Sonia Abrão então ficou chocada com a atitude da moça e mostrou que não gostou nada disso. Leia mais aqui.

Após o fim do Sincerão, Leidy e Yasmin brigaram com Davi e brother se defendeu das acusações. Aos berros, as sisters se exaltaram.