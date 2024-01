BBB 24: MC Bin Laden diz que Yasmin Brunet edificou Gabriel Medina: 'Grande valor'

Em conversa sobre os últimos acontecimentos do BBB 24, MC Bin Laden elogiou Yasmin Brunet e citou ex-marido da modelo

Após uma madrugada tensa de formação de paredão no BBB 24, da Globo, os participantes do reality show seguiram conversando entre si sobre os últimos acontecimentos do jogo. Na tarde desta quarta-feira, 10, Yasmin Brunet e MC Bin Laden se reuniram na sala da casa mais vigiada do país para baterem um papo.

O artista, que também é famoso, aproveitou a ocasião para elogiar a colega e afirmar que gostaria de conhecê-la verdadeiramente, porque, até então, só sabe informações sobre ela fora do confinamento. Ao longo da conversa, Bin Laden mencionou Gabriel Medina, ex-marido da sister.

"Eu já te defendi muito sem te conhecer e não foi por questão de beleza. Foi por questão que a internet trouxe a informação de coisas que eu já vi e vivi vendo amigos e outras pessoas também. Eu falei 'caralh*, ela é uma pessoa fod*'. Eu, minha mãe e minha tia já falamos sobre algumas coisas que a gente já viu", declarou o cantor.

"Eu e algumas pessoas acreditamos que você é edificadora, de grande valor, para estar com um grande valor, tá ligado? Não que o [Gabriel] Medina não seja. [...] É isso que a internet me informou. Eu queria compartilhar isso, mas no momento certo", completou MC Bin Laden.

Yasmin Brunet e Lucas Luigi se resolvem após formação de paredão

Depois de uma tensa formação de paredão no BBB 24, Yasmin Brunet e Lucas Luigi conversaram nesta quarta-feira, 10, e conseguiram se resolver. A modelo pediu desculpas por reacender alguns sentimentos nele e o instalador de pisos disse que está mal por ter feito um julgamento dela precocemente.

Luigi começou dizendo que em conversas com outros participantes acabou entendendo que pode ter exagerado: "Wanessa falou comigo e falou 'às vezes, foi só uma experiência ruim que você teve e ficou com isso'. Eu acho que minha mãe tem mania de perseguição, e tem muitas coisas dela que eu puxei, felizmente ou infelizmente. Pode ver que eu me excluo e sempre estou aqui".

Yasmin então pediu desculpas ao brother: "Eu não sei como sentir isso que você tenha sentido. Por mais que não tenha sido, do fundo do meu coração, eu vou te pedir desculpas por você ter se sentido assim". Luigi admitiu ter julgado a modelo: "Eu estou me sentindo mal, porque acabei prejulgando uma pessoa."