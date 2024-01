BBB24: Yasmin Brunet fala sobre paredão e revela alvo caso volte

“Se eu voltar, o primeiro que eu vou tirar”, disse Yasmin Brunet em conversa com Marcus, Leidy Elin, Alane, Beatriz e Thalyta na área externa da casa

O primeiro paredão do BBB24 já está formado e tem dado o que falar dentro da casa mais vigiada do Brasil! Yasmin Brunet - que está no paredão com Giovanna, Maycon - em conversa com Marcus Vinicius, Leidy Elin, Alane, Beatriz e Thalyta na área externa do BBB 24 sobre o seu Paredão. Os brothers opinam que a modelo deve mudar a postura caso volte da berlinda. Yasmin então abriu o jogo e revelou que já tem alvo definido no jogo.

"Meu amor, se eu voltar, eu estou falando sério, o primeiro que eu vou tirar vai ser o Maycon, se não for ele que for sair", diz Yasmin. "Eu acho que ele vai sair", especula Alane. "Sempre fica entre duas pessoas", diz Leidy Elin. "É e duas ficam de escanteiozinho", complementa Thalyta. "Eu acho que a Yasmin é o escanteio dessa vez", opina Marcus.

Os brothers seguem especulando e Marcus lembra que agora o voto do público no Paredão é para escolher o participante que deve ficar na casa. Vale lembrar que o resultado da eliminação acontecerá ao vivo, na próxima quinta-feira, 11, e um dos três emparedados dará adeus a chance de conquistar o prêmio final.

Yasmin Brunet é alvo de votos por causa da aparência

Na terça-feira, 09, a votação do primeiro paredão do Big Brother Brasil 24 colocou Yasmin Brunet na berlinda. Maycon e Luigi, que votaram na loira, defenderam sua escolha mencionando o desconforto com suas roupas transparentes e até um piercing em seu seio. Mas as declarações polêmicas dos brothers acabaram gerando controvérsias nas redes sociais.

Durante uma conversa com a cantora Wanessa Camargo, os participantes revelaram o motivo por trás de seu voto em Yasmin. Na indicação, eles alegaram falta de abertura por parte da loira, mas acabaram confessando que têm dificuldade para se aproximar da modelo por causa de sua aparência. É que eles consideram a famosa muito bonita.

Como foi a votação do primeiro paredão do BBB 24?

Logo após Tadeu Schmidt consagrar Deniziane como a primeira líder do BBB 24, os brothers se reuniram na sala para a formação do paredão na noite desta terça-feira, 9. Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo; saiba quem votou em quem.