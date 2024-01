BBB24: Após formação de paredão Yasmin Brunet e Lucas Luigi se resolvem

Yasmin Brunet e Lucas Luigi conversaram e conseguiram se resolver após a formação do primeiro paredão do reality na última terça-feira, 09

Depois da formação de paredão nesta última terça-feira, 09, uma tarde agitada, Yasmin Brunet e Lucas Luigi conversaram nesta quarta-feira, 10, e conseguiram se resolver. A modelo pediu desculpas por reacender alguns sentimentos nele e o instalador de pisos disse que está mal por ter feito um julgamento dela precocemente.

Luig começou dizendo que em conversas com outros participantes acabou entendendo que pode ter exagerado: “Wanessa falou comigo e falou ‘às vezes, foi só uma experiência ruim que você teve e ficou com isso’. Eu acho que minha mãe tem mania de perseguição, e tem muitas coisas dela que eu puxei, felizmente ou infelizmente. Pode ver que eu me excluo e sempre estou aqui”.

Yasmin então pediu desculpas ao brother: “Eu não sei como sentir isso que você tenha sentido. Por mais que não tenha sido, do fundo do meu coração, eu vou te pedir desculpas por você ter se sentido assim”. Luigi admitiu ter julgado a modelo: “Eu estou me sentindo mal, porque acabei prejulgando uma pessoa.”

Yasmin: “Não se sinta mal! Eu peço desculpas por ter reacendido isso em você, e não tenho problema em pedir desculpas. Eu fiquei admirada com alguém aqui dentro falar a minha língua, foi isso”.

Luigi: “Eu também gosto de aprender, mas percebi que, se ficar calado, eles nos excluem. [...] Os caras estavam tendo papo de esportes, e eu não entendo bulhufas. Eu sou o inimigo da luta... Ou é luta ou é coisa bizarra, então não tem muito o que fazer ou falar. Em outros, tá rolando uma fofoca, aí o olhar me quebra. Se me olhar de uma forma estranha, eu me incomodo e saio”.

Luigi: “Tu viu a justificativa? Não foi nem o fato de falar pra mim. Dá pra ver que tu tá deslumbrada pela história de geral.” Yasmin: "Eu não fico deslumbrada, eu fico interessada. Assim como não tenho religião, eu amo aprender sobre a fé de todo mundo. O jeito que a fé move... Isso estoura minha cabeça!"

Luigi: “Graças a Deus, a minha intuição estava errada. Eu te agradeço... Eu escutei uma parada que você conversou no quarto lá dentro, que você tava boladona... Realmente, rolou [uma combinação, mas o meu voto não foi em cima disso, não. Ele rolou e ninguém seguiu. Os votos foram pela mesma opinião que eu tive, de tu estar afastada, só isso. Obrigado por ter vindo conversar comigo. Eu não gosto de brigar com ninguém. Odeio Vamos continuar batendo esse papo mesmo, adoro esses papos pra frente, não gosto de fofoca de artista... É isso! Tamo de boa!", concluiu.

Yasmin: "Super de boa! E me desculpa mais uma vez se algo que eu falei ou fiz entender fez você se sentir mal."