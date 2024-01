BBB 24: Yasmin Brunet cai no choro com atitude de brother: “Muito humilde”

Em meio ao turbilhão do paredão no BBB 24, Yasmin Brunet não segura as lágrimas e rasga elogios para atitude de brother do Puxadinho

Nesta quarta-feira, 10, a modelo Yasmin Brunet enfrenta uma grande tensão após ser indicada ao primeiro paredão do reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24. Com as emoções à flor da pele, a loira ficou aos prantos após ser consolada por um dos brothers anônimos do confinamento, o motorista de aplicativo Davi.

Durante uma conversa sincera, Davi, que entrou no reality show após ser escolhido pelo público na dinâmica do ‘Puxadinho’, declarou seu apoio à modelo. O motorista disse que quer que ela continue ao seu lado no confinamento e a loira não conteve as lágrimas em meio ao nervosismo por enfrentar a primeira berlinda da casa.

Emocionada com o apoio, Yasmin rasgou elogios após uma conversa sincera com o brother: "Nunca deixe nada mudar essa pessoa que você é, você é muito humilde cara. Você tem um coração muito grande e isso é raro hoje em dia. Nunca deixe mudar a pessoa que vocêé”, disse a loira enquanto deixava as lágrimas caírem.

“Não me faça chorar, não, véi!", Davi brincou enquanto abraçava a modelo, que novamente, agradeceu o apoio do colega de confinamento: "Muito obrigada, de verdade. Sempre seja assim. Isso é muito lindo”, pediu Yasmin, que está nervosa ao enfrentar o paredão ao lado do cozinheiro Maycon e da nutricionista Giovanna.

Yasmin se emociona falando sobre humildade do Davi! #BBB24

pic.twitter.com/swVRSyKIfv — Central Reality (@centralreality) January 10, 2024

Durante a madrugada, Yasmin ficou visivelmente abalada e desabafou sobre se sentir rejeitada pelos demais confinados na casa mais vigiada do Brasil. Em uma conversa com outros brothers, a loira chorou ao abrir seu coração sobre a dificuldade de superar o sentimento ‘horrível’ após alguns participantes combinarem seus votos nela.

"Eu sei que foi ele que me botou, sei que foi ele que combinou voto, mas eu sinto ao mesmo tempo... É horrível a sensação. Você se sente meio que odiada por todo mundo", a modelo lamentou a possível eliminação. Vale lembrar que o público vai descobrir quem é o primeiro brother a deixar a casa na próxima quinta-feira, 11.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Yasmin Brunet é alvo de votos por causa da aparência:

Na última terça-feira, 09, a votação do primeiro paredão do BBB 24 colocou Yasmin Brunet na berlinda. Dois dos participantes que votaram na loira defenderam sua escolha mencionando o desconforto com sua aparência, incluindo suas roupas transparentes e até um piercing em seu seio; confira as declarações que geraram polêmica na web.