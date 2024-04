BBB 24: MC Bin Laden analisa estratégia de Davi: 'Roteiro de vítima'

Nesta terça-feira, 02, MC Bin Laden faz uma análise de seus adversários com Pitel e Giovanna no Quarto do Líder do BBB 24

MC Bin Laden segue análise de adversários com Pitel e Giovanna no Quarto do Líder do BBB 24 nesta terça-feira, 02. Depois de dar a sua opinião sobre Alane e Matteus, o funkeiro analisa o jogo de Davi e fala de participantes um a um.

"Se Davi quis vender o roteiro de vítima, de um cara que era perseguido, de vítima e achava que era a Juliette do programa. Se o Brasil comprou, ganhou", diz Bin. "Se o Matteus vendeu a visão de um cara bonzinho, que se preocupa e se dá bem com todo mundo [...]. Se o Brasil comprou o cara bonzinho, o menino de ouro, ganhou", continua.

"A Bia é a menina da faca nos dentes, história de vida. E os três falam muito 'Deus não dorme', 'fé'"...", analisa o funkeiro. "E a Isabelle porque a gente sabe que tem força, sabe? Ela fala da cultura dela...", diz Bin.

"Um desses cinco é o que a gente sempre enxerga como favorito. Tanto para chegar até a final, quanto para ganhar o programa. O que a gente pontua é o que a gente enxerga não tá sendo visto por muita gente", conclui.

Davi faz previsão sobre vencedor do reality

Algumas semanas após o fechamento do Quarto Magia, Boninho decidiu fechar o Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 2. Com essa decisão, todos os participantes terão que ficar juntos no Quarto Fada até o fim do reality show da TV Globo.

Durante uma conversa no cômodo, Davi, Alane, Beatriz e Matteus falaram sobre a decisão tomada pela produção, e especularam sobre o grande vencedor do programa. "E nada mais é do que o quarto dos finalistas...", analisou o gaúcho.

O motorista de aplicativo concordou: "Vai sair alguém daqui... daqui que vai sair os três", ressaltou. "O ganhador e os dois finalistas é daqui desse grupo", acrescentou a vendedora. "O campeão tá aqui",afirmou Davi, dando risada.