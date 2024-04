BBB 24: Davi faz previsão sobre vencedor do reality: "Está aqui"

Após o fechamento do Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24, Davi conversou com Alane, Beatriz e Matteus sobre o vencedor do reality

Algumas semanas após o fechamento do Quarto Magia, Boninho decidiu fechar o Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 2. Com essa decisão, todos os participantes terão que ficar juntos no Quarto Fada até o fim do reality show da TV Globo.

Durante uma conversa no cômodo, Davi, Alane, Beatriz e Matteus falaram sobre a decisão tomada pela produção, e especularam sobre o grande vencedor do programa. "E nada mais é do que o quarto dos finalistas...", analisou o gaúcho.

O motorista de aplicativo concordou: "Vai sair alguém daqui... daqui que vai sair os três", ressaltou. "O ganhador e os dois finalistas é daqui desse grupo", acrescentou a vendedora. "O campeão tá aqui", afirmou Davi, dando risada.

"A voz nem sai da boca dele...", brincou Alane. "Quem é o campeão? Pelo amor de Deus!", gritou Beatriz. "A gente não sabe quem é... isso é muito louco", falou o baiano. "Mas é gente, o campeão tá no Quarto Fada", concluiu Beatriz, que está no paredão disputando a permanência no jogo contra Alane e Pitel.

Davi alerta Isabelle sobre aproximação de Giovanna

Na tarde desta terça-feira, 02, Davi e Isabelle conversaram no Quarto Fada e o brother aproveitou para alertar cunhã sobre a aproximação de Giovanna no Big Brother Brasil 24. "Estou preocupado", disse o baiano.

A amazonense perguntou se ele estava falando sobre a dengue, já que a conversa aconteceu logo após uma ação contra a doença que teve na casa, mas ele negou. "Essa parada, tipo assim, a Giovanna não falava com você, vocês estavam bem afastadas. E aí, agora, do nada, vocês começam a ficar juntas", explicou. "Mas como seria essa preocupação", questionou Isabelle.

"Preocupação porque, tipo assim, eu não sei se ela está usando isso como estratégia para não ir para o Paredão", alertou o motorista de aplicativo. "Não tem nada a ver. Nem tudo aqui é estratégia", rebateu a sister. "Aqui é um jogo... você não visa isso. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de você", reforçou Davi.