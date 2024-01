BBB 24: Maycon comenta fala polêmica sobre deficiência de Vinícius: “Brincar"

Após ser eliminado do BBB 24, Maycon esclarece comentário sobre a deficiência de Vinícius, que causou controvérsias durante o reality

Em sua participação no Rede BBB na madrugada desta sexta-feira, 12, Maycon revisitou sua participação e precisou esclarecer um fala polêmica envolvendo Vinicius Rodrigues durante a primeira prova de resistência do reality show da Globo. É que o primeiro eliminado do Big Brother Brasil fez um um comentário que gerou controvérsias sobre a deficiência do atleta.

Fora da casa, o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil tentou explicar que sentiu liberdade para brincar com Vinicius, e que, na verdade, a brincadeira teria sido mal interpretada. Maycon ainda relembrou um alerta que recebeu de outro brother: “O próprio Marco falou 'Maycon não vai exagerar', mas ele se coloca muito nesse lugar”, disse.

“Ele fica se ‘bolinando’ nesse sentido da brincadeira entrar. Muitas vezes a gente conversou sobre isso dentro da casa. Na prova, eu falei assim: 'ele quer trazer alguém para brincar com ele nesse lugar (...) Uma das primeiras coisas que eu falei aqui quando cheguei foi: 'Eu quero muito ver o Vini competir', disse o cozinheiro.

“Então, jamais foi num lugar de desmerecer alguém, entende?”, Maycon se defendeu dos comentários. Para quem não acompanhou, durante a prova que valia a primeira liderança, ele se referiu em ao menos duas oportunidades à prótese usada pelo atleta como "cotoco". A expressão é rechaçada por pessoas com deficiência.

#BATEPAPOBBB: Reação de Maycon vendo suas piadas super engraçadas com a deficiência do Vinícius. pic.twitter.com/YOgfWvktlX — Ariel mje ♑ 🎭 🌷🏹 (@MjeAriel) January 12, 2024

"Como tá o cotoco?", perguntou ele em uma das oportunidades. Depois, o cozinheiro ainda sugeriu dar um apelido para a prótese usada pelo recordista mundial, que permaneceu em silêncio e não esboçou reação, focado em ganhar a primeira prova do reality show. Mas o comentário repercutiu negativamente e gerou polêmica nas redes sociais.

Vale mencionar que Maycon foi eliminado na noite desta quinta-feira, 11, com 8,46% dos votos do público. O cozinheiro escolar enfrentou o primeiro paredão da edição ao lado de Yasmin Brunet, que recebeu 49,34% votos, e Giovanna Lima, 42,2%. O brother foi indicado direto para a berlinda por Deniziane, líder da semana e enfrentava um embate com a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Thais Fersoza recorda fala de Maycon sobre roupas de Yasmin:

Após sua eliminação, Maycon também participou do 'Bate-Papo BBB' na madrugada desta sexta-feira, 12, para falar um pouco sobre sua breve passagem na casa mais vigiada do país. Ao longo do programa, o ex-brother assistiu trechos onde falava sobre as roupas transparentes e até sobre um piercing no seio de Yasmin Brunet.

Nos últimos dias, ele havia relatado para Wanessa Camargo que tinha receio de se aproximar da modelo por suas vestimentas. A apresentadora Thais Fersoza aproveitou a ocasião para defender o direito de mulheres se vestirem como quiserem: “Ela não tem que se preocupar com o que ela tá usando porque isso vai atingir você de uma maneira”, disse.

“Isso é respeito. Tem que ter com todos. Não é você, não sou eu, o Ed [Gama], que vai ditar o que outra pessoa vai usar. É respeito", disse a esposa de Michel Telo, que agora comanda o programa de entrevistas. Maycon, por sua vez, tentou explicar suas falas dentro do reality show sobre Yasmin. Confira a conversa entre Thais Fersoza e Maycon no 'Bate-Papo BBB':