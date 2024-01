BBB 24: Brother gera revolta após fala sobre deficiência de Vinícius: "Cotoco"

Participante gera revolta após fala sobre Vinícius; declaração pegou muito mal nas redes sociais

Um comentário realizado por Maycon no BBB24 está gerando muitas críticas nas redes sociais nesta terça-feira, 9. É que ele fez uma pergunta que foi considera preconceituosa e ofensiva para o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues.

Durante a prova que valia a primeira liderança, ele se referiu em ao menos duas oportunidades à prótese usada pelo atleta como "cotoco", uma expressão rechaçada por pessoas com deficiência.

"Como tá o cotoco?", perguntou ele em uma das oportunidades. Depois, ele sugeriu dar um apelido para a prótese usada pelo recordista mundial, que permaneceu em silêncio e não esboçou reação.

Essa não é a primeira vez que Maycon é criticado pela internet. Nas redes sociais, o nome do merecendeiro aparece atrelado às palavras "ranço" e "insuportável". As falas consideradas inconvenientes, o comportamento expansivo e a postura do brother estão desagradando o público.

Veja a repercussão:

Maycon perguntando agora se pode apelidar o cotoco do Vinicius (nessas palavras)



Nojento sem noção mano #BBB24pic.twitter.com/q3tBslJwrc — João (@joaoppvieiraa) January 9, 2024

O tio da merenda do bbb em menos de 24 horas de programa chamou a Wanessa de sandy, o paraolímpico de cotoco, fez pressão psicológica pra Bia sair e falou mal da classe das professoras.🤡#BBB24#tiodamerenda#bbbpic.twitter.com/s2QZmtlRWW — mistica23 (@ryanne_alves) January 9, 2024

Quem segue na prova de resistência?

Até o momento, apenas quatro participantes permanecem na prova de resistência, quase todos eles do grupo pipoca: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane. Apenas o atleta Vinicius Rodrigues do grupo camarote segue concentrado em alcançar a liderança.

Mas a dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes, incluindo eliminação, desistência, troca de farpas entre os participantes e revolta do público; saiba tudo o que aconteceu na primeira prova do BBB 24.