BBB24: Prova do Líder tem eliminação, desistência, troca de farpas e mais

Primeira prova de resistência do BBB24 já está repleta de polêmicas; entenda o que aconteceu e saiba quem são os brothers que continuam na disputa

Na última segunda-feira, 08, os novos integrantes conheceram a casa e participaram da primeira prova do líder do BBB24. Mas a dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes, incluindo eliminação, desistência, troca de farpas entre os participantes e revolta do público. Descubra os detalhes e conheça os brothers que seguem na disputa:

Até o momento, apenas quatro participantes permanecem na prova de resistência, quase todos eles do grupo pipoca: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane. Apenas o atleta Vinicius Rodrigues do grupo camarote segue concentrado em alcançar a liderança.

Matteus segue em silêncio e super focado #BBB24pic.twitter.com/NfQYm2Aewi — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024

Apesar das adversidades, Vinicius persiste na prova de resistência. O competidor, que teve a perna amputada após um acidente de moto aos 19 anos, enfrentou diversos desafios durante a a disputa. Durante o salto na piscina de bolinhas, sua prótese acabou se soltando, o que atrapalhou o atleta e gerou revolta no público.

Maycon e Marcus, que seguem na disputa, também se estranharam após passarem a noite lado a lado. O comissário perdeu a paciência ao ouvir um comentário sobre carros, e eles trocaram farpas: "Faz parte da resistência isso daqui?", disse Marcus, "Sonhei com essa 'bagaça' há 24 anos. Você acha que eu vim ficar de graça?", retrucou Maycon.

Quem já foi eliminado da prova?

Pouco antes, a operadora de caixa Leidy Ellen pediu para deixar a prova, seguida por Vanessa Lopes, que desistiu após passar a noite no desafio, e Beatriz, que também pediu para sair devido a fortes dores no braço, necessitando do apoio dos colegas de confinamento. Lucas Pizane foi eliminado também foi eliminado pela manhã.

Beatriz chorando muito de dor enquanto toma banho com Vanessa Lopes com auxílio de Juninho #BBB24pic.twitter.com/yFFoaH5os7 — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024

Yasmin Brunet persistiu na prova até a manhã, mesmo tremendo de frio, mas acabou desistindo, assim como MC Bin Laden e Wanessa, que abandonaram o desafio cedo. Vale destacar que a cantora havia sido eliminada pela produção do programa, porém, devido a um erro na contagem de tempo, essa rodada foi anulada e ela pôde retornar à competição.

