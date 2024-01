BBB 24: Público rejeita participante que é massacrado na web: "Ranço"

Público rejeita participante do BBB24, comportamento foi considerado inapropriado, o que gerou muitas críticas

Um dos participantes do BBB 24 começou a disputa com o pé esquerdo. Trata-se do merendeiro Maycon. Nas redes sociais, muitos telespectadores estão deixando mensagens com críticas ao brother que começou o jogo muito mal.

Nas redes sociais, o nome do participante aparece atrelado às palavras "ranço" e "insuportável". As falas consideradas inconvenientes, o comportamento expansivo e a postura do brother estão desagradando o público.

"Temos o primeiro ranço do BBB24, né? Maycon", escreveu um fã. "Que cara insuportável, já tô com ranço instaurado", escreveu outro. Uma das "piadas" mais ofensivas foi com o atleta paralímpico Vinícius.

"O Maycon na para de pegar no pé do Vinicius. A nova que ele soltou agora é se podem dar um nome pra prótese do Vini. Até o Marcus disse que brincadeiras tem limite, eu tô com tanto ranço", declarou um telespectador.

O Maycon na para de pegar no pé do Vinicius. A nova que ele soltou agora é se podem dar um nome pra prótese do Vini. Até o Marcus disse que brincadeiras tem limite, eu tô com tanto tanto tanto ranço #BBB24pic.twitter.com/96Du0GdqxK — Carla (@caitsyou) January 9, 2024

temos o primeiro ranço do bbb24 né: maycon — Foquinha 🦭 (@foquinha) January 9, 2024

já peguei ranço do gominho merendeiro pic.twitter.com/ttfVKwnLE9 — leticiaw. (@letspfcw) January 9, 2024

Que cara insuportável, já tô com ranço instaurado, pqp pic.twitter.com/lTYWQXESdn — Thiego. (@thiegocomenta) January 9, 2024

Quem segue na prova de resistência?

Até o momento, apenas quatro participantes permanecem na prova de resistência, quase todos eles do grupo pipoca: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane. Apenas o atleta Vinicius Rodrigues do grupo camarote segue concentrado em alcançar a liderança.

Mas a dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes, incluindo eliminação, desistência, troca de farpas entre os participantes e revolta do público; saiba tudo o que aconteceu na primeira prova do BBB 24.