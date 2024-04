BBB 24: Matteus fala de romance com Isabelle: "Vou ter que ajeitar uma mudança"

Matteus brincou com a possibilidade de se mudar para o Amazonas para ter um relacionamento com Isabelle após o fim do BBB

Na noite desta quinta-feira, 11, Matteus conversou com Davi e Isabelle na cozinha do Big Brother Brasil 24. Durante o papo, o gaúcho disse que vai precisar se mudar para o Amazonas após o fim do reality show da TV Globo.

Tudo começou quando estudante passou pela cozinha e falou sobre a sister estar cozinhando. "Essa mulher é prendada", disse o estudante. "Aí, Matteus, já dá pra casar", afirmou Davi. "Vou ter que ajeitar uma mudança para o Amazonas", brincou o estudante. "Se eu não for padrinho... eu quero ser o padrinho", dispara o motorista de aplicativo. "Tem nada disso. Nada de padrinho", rebate a dançarina.

Em seguida, Davi questiona cunhã sobre a possibilidade dela se relacionar com o brother fora do reality. Ela ressaltou que eles estavam vivendo a relação na casa. O baiano conta a conversa para Matteus, que concorda e ressalta que eles não sabem qual será o futuro deles após o término do programa.

"Foi só um romance?", questiona o baiano. "Matteus, estou conversando com ela aqui. Ela falou aqui que era só um romance aqui dentro da casa", revela o motorista de aplicativo. "Sim, um romance dentro da casa, mas o futuro a Deus pertence", completou o gaúcho.

Leia também:BBB 24: Descubra quantos seguidores Isabelle e Matteus ganharam após beijo

Mãe de Matteus fala sobre beijo do filho e Isabelle e elogia Anny

Após a mãe de Isabelle contar que aprovou o beijo entre a filha e Matteus, foi a vez da mãe do gaúcho falar sobre o envolvimento dos dois dentro do Big Brother Brasil 24. Luciane Amaral afirmou, em conversa com o Gshow, que está de acordo com as atitudes do filho, além de elogiar as duas sisters com quem ele se envolveu no programa: Isabelle e Deniziane.

"O que o meu filho fizer, eu assino embaixo. Se ele está feliz, eu estou feliz também", declarou. A mãe de Alegrete não quis opinar muito sobre o primeiro beijo do brother com cunhã: "Eu vi... o que eu vou dizer? O Matteus sabe o que ele faz, então, eu não tenho o que falar...". Apesar disso, Luciane fez questão e tecer elogios à amazonense. Saiba mais!