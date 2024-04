BBB 24: Mãe de Matteus fala sobre beijo do filho e Isabelle e elogia Anny

Luciane Amaral comentou sobre o beijo de Matteus e Isabelle, e também falou sobre Deniziane, com quem o filho viveu um romance no BBB 24

Após a mãe de Isabellecontar que aprovou o beijo entre a filha e Matteus, foi a vez da mãe do gaúcho falar sobre o envolvimento dos dois dentro do Big Brother Brasil 24. Luciane Amaral afirmou, em conversa com gshow, que está de acordo com as atitudes do filho, além de elogiar as duas sisters com quem ele se envolveu no programa: Isabelle e Deniziane.

"O que o meu filho fizer, eu assino embaixo. Se ele está feliz, eu estou feliz também", declarou. A mãe de Alegrete não quis opinar muito sobre o primeiro beijo do brother com cunhã: "Eu vi... o que eu vou dizer? O Matteus sabe o que ele faz, então, eu não tenho o que falar...".

Apesar disso, Luciane fez questão e tecer elogios à amazonense. "A Isabelle demonstra ser uma pessoa muito boa, acho muito bonita, a cultura dela é muito linda. É uma pessoa de fé também", afirmou.

Já sobre um possível romance após o final do BBB, ela teve mais cuidado: "Isso de futuro a gente só vai ver aqui fora, não depende de mim, é só do Matteus. Vamos esperar os próximos capítulos".

A mãe do gaúcho também falou sobre o contato que teve com Deniziane assim que ela deixou o reality. "Até umas três semanas atrás a gente conversava no WhatsApp, eu perguntava como ela estava, às vezes dava bom dia, só que com os acontecimentos e o corre-corre do dia a dia, a gente não falou mais", contou.

Em seguida, ela não poupou elogios também à mineira: "A gente não conversou mais, mas eu fico sentida, porque no dia que eu a conheci, a gente conversou e ela me pareceu ser uma pessoa muito boa, humilde, querida, uma mãezona com o filhinho... Ela me pareceu ser muito parecida com o Matteus, em certos pontos".

Apesar de Anny ter rompido com Matteus antes de ser eliminada do BBB 24, Luciane diz que a respeita. "A gente como mãe não pode se envolver, porque a vontade é deles. Ela terminou com o Matteus em rede nacional, já que achou que não era momento, nem lugar para se envolver com ninguém. E eu respeito ela. Quero o bem dela, não tenho nada contra", finalizou.