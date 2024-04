Mãe de Matteus do BBB 24 revela o que fará com possível vitória do filho; confira

Matteus venceu a última Prova do Líder do BBB 24 e garantiu uma vaga no TOP 4. Luciane Amaral, mãe do gaúcho, comemora trajetória do filho no reality

Em uma disputa eletrizante, Matteus (27) venceu a última Prova do Líder do BBB 24, na última terça-feira, 9, e garantiu uma vaga no TOP 4. Além de conquistar a liderança, o gaúcho ganhou R$ 30 mil. A trajetória do estudante de engenharia, que está com um pezinho na fnal do reality show, tem orgulhado a mãe, Luciane Amaral. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou da emoção de ter acompanhado a disputa realizada nas alturas e comenta a possibilidade do brother ser o campeão da edição. "Obstinados na final", diz.

A mãe do brother conta que estava em casa, assistindo a dinâmica e se emocionou com a vitória de Matteus. “Estava na cozinha, cuidando das panelas, que eu adoro cozinhar, para os amigos. E fiz um arroz com galinha para nós. A atmosfera do ambiente era de confiança, porque sabemos do potencial do Matteus em provas. Inclusive, uma das pessoas acertou a pontuação que ele faria. Gritamos muito, pulamos, nos abraçamos. Foi quando, ao fundo, a gente ouviu fogos que os vizinhos soltaram, aqui em Alegrete. O pessoal está bastante engajado e se reconhece muito no Matteus”, fala.

Sobre o estudante de engenharia indicar Isabelle de cara para o Paredão após a aproximação dos dois no confinamento neste últimos dias de programa, Luciane aponta: “A essa altura do campeonato não são mais tão surpresas algumas configurações. Essa menina, durante muito tempo do programa, preferiu jogar sozinha. E é um direito dela. Porém, com a demora para definição em qual grupo ela se identificava mais, acabou por ser a última integrante do grupo Fadas. Então, coerentemente, se tornou a primeira opção de voto para a maioria do grupo”.

Matteus durante a última Prova do Líder do BBB 24 - Foto: Reprodução/TV Globo

Ela também falou do orgulho da trajetória do filho no jogo. “Desde o começo do programa, sempre tivemos a clareza de que somente a participação dele já era uma glória para nós. Como ele sempre disse, o Mateus tem uma mensagem para passar. Uma mensagem de carinho, de bondade, de respeito, de amizade, de superação e principalmente de gratidão e fé. Ele tem muita fé nos ensinamentos que Deus, através do seu filho, nos ensinou. Matteus sempre se preocupou e se dedicou a ajudar os mais necessitados. Sempre foi assim. Ele veio ao mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Pode ter certeza disso. Em todos esses anos, eu sempre quis transmitir os melhores valores para o meu filho. Mas graças a Deus, à fé do Matteus, eu aprendi muito com ele”, ressalta.

Matteus está muito perto da final e tem a chance de levar para casa o maior prêmio da história do Big Brother Brasil, que pode chegar a R$ 3 milhões. Luciane comenta sobre a possibilidade. "A gente, desde o começo, decidiu jogar conforme o jogo do Matteus na casa, mas principalmente jogar com o regulamento embaixo do braço e com os pés no chão. Prefiro não comentar ou responder sobre a final ainda, pois ainda temos o último Paredão pela frente. Neste momento, estamos obstinados em colocar o Matteus na final", salienta.

"Se ele ganhar, não consigo nem imaginar o que faremos, mas com certeza faremos uma grande festa para brindar tudo o que o meu filho representa hoje para o nosso estado e para as pessoas. Eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens de carinho que não tem dinheiro no mundo que pague, o que isso representa nas nossas vidas. Quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que nos acolheram e que de alguma forma gostam do Matteus. Para uma mãe, não tem coisa mais linda no mundo que amar o seu filho”, finaliza.