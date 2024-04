BBB 24: Descubra quantos seguidores Isabelle e Matteus ganharam após beijo

Ex-namorado de Deniziane, Matteus se envolveu amorosamente com Isabelle no BBB 24. Descubra o impacto que o beijo causou nas redes sociais

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral deram o primeiro beijo no BBB 24. Os dois abandonaram a festa e protagonizaram cenas inesperadas longe dos colegas de confinamento. Como toda ação gera uma reação, fora da casa o público se mostrou surpreso, já que o estudante namorou Deniziane durante boa parte da temporada. Ela, inclusive, tinha planos de retomar o romance após o término do reality show.

Agora com o novo acontecimento e a aproximação dos confinados, fãs do ex-casal apontam desrespeito por parte do gaúcho. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa de Deniziane disse que ela não vai comentar as atitudes do ex no programa.

A reportagem analisou os perfis de Isabelle e Matteus para entender o impacto que a formação de casal na última semana de BBB 24 causou nas primeiras horas após o beijo. De acordo com a plataforma Social Blade, a dançarina ganhou mais de 108 mil seguidores no Instagram apenas após troca de carinhos nesta quinta-feira, 11. Um dia antes, ela ganhou 27 mil novos fãs.

Com Matteus o cenário não foi tão diferente. O universitário conquistou mais de 78 mil novos seguidores na rede social. No dia anterior, ele havia conquistado apenas 20 mil. Atualmente, a sister soma mais de 3,8 milhões, já o brother tem 2,9 milhões de fãs.

Isabelle no paredão do BBB 24

Apesar da troca de beijos, Isabelle está no paredão graças a Matteus. O estudante venceu a última prova do líder e emparedou a dançarina para proteger Beatriz e Alane. Na votação da casa, ele teve que promover um desempate entre Davi e sua aliada, optando pelo baiano.

Apesar de todas as tentativas para livrar a vendedora do Brás da berlinda, Matteus não conseguiu. Isso porque o motorista de carro por aplicativo teve direito a um contragolpe e mandou a rival direto para a zona de risco.