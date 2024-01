BBB 24: Mãe de Isabelle revela opinião sobre amizade com Davi

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaqueline Nogueira, mãe da sister do BBB 24, também comentou sobre a relação da filha com o festival de Parintins

Desde que foi escolhida pelo público para entrar no BBB 24, Isabelle (31) tem se mostrado uma grande aliada de Davi (21), e fez com que muitos brasileiros conhecessem a cultura amazonense. Para sua mãe, Jaqueline, o posicionamento e as atitudes da dançarina só reforçam seu real caráter.

"Ela é batalhadora, sonhadora e parceira, uma amiga mesmo", diz a mãe da integrante do grupo Pipoca do BBB 24 . "Ela defende mesmo seus amigos, é muito família. Aqui fora ela é assim mesmo", completa, em conversa com a CARAS Brasil.

Jaqueline conta que Isabelle sempre comentou sobre ter vontade de entrar no reality, até que se inscreveu para esta edição e foi selecionada. Ela afirma que, caso ganhe o prêmio, a filha quer comprar a casa em que elas vivem de aluguel. Para além do jogo, ela diz que a dançarina levou a cultura amazonense para ainda mais pessoas.

Leia também: Pais revelam por que Vanessa Lopes aceitou entrar no BBB 24

A sister do BBB 24 é parte importante do Festival Folclórico de Parintins, que acontece no interior do Amazonas. Reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil, a festa atrai visitantes de todas as partes do mundo e traz a disputa entre os dois Bois Caprichoso e Garantido.

A dançarina de boi-bumbá é Cunhã-Poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do festival. De acordo com o regulamento do evento, Isabelle representa o item 9, descrito como "moça bonita, guerreira e guardiã, que expressa a força através da beleza".

A mãe conta que Isabelle acompanha o festival desde criança. "Eu a levava comigo ela gostava muito. Começou a ser dançarina de palco de boi, então o Boi Grantindo abriu seleção para os novos itens, ela participou não passou na primeira."

"[Mas] aí teve outra seleção e ela passou ganhou como Rainha do Folclore, depois foi aclamada pela Nação do Boi Garantido e passou a ser a Cunhã-Poranga", explica ela, que celebra a oportunidade da filha de levar a cultura de seu estado para cada vez mais lares.

"É importantissímo. Ela movimentou essa questão da cultura local do Festival de Parintins, que está sendo muito comentado na redes sociais. Nosso festival é lindo, de um grandeza espetacular. [É] muito importante que o Brasil e o mundo conheça."

CONFIRA FOTO DE ISABELLE NOGUEIRA, PARTICIPANTE DO BBB 24: