BBB 24: Pais revelam por que Vanessa Lopes aceitou entrar no reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Lica e Alisson, pais de Vanessa Lopes, falaram sobre desempenho da filha no BBB e elogios que recebem nas redes sociais

Fenômeno do TikTok, Vanessa Lopes (22) decidiu deixas as telas do celular para encarar as da televisão com o BBB. Com apoio de seus pais, Lica Lopes (44) e Alisson Ramalho (42), a influenciadora aceitou o convite para o reality e, agora, pretende mostrar sua verdadeira personalidade para o Brasil.

" Sua decisão de participar [do BBB] foi impulsionada pelo desejo genuíno de desfazer equívocos que foram difundidos a seu respeito ", diz Lica à CARAS Brasil. "Onde quer que vá, ela cultiva amizades e é apreciada por todos ao seu redor."

Para os pais, a decisão de aceitar o convite chegou de surpresa e causou um pouco de receio. "Apesar de algumas especulações nos últimos dois anos, nunca imaginávamos que realmente aconteceria. Isso trouxe aquele friozinho na barriga", completa Alisson.

O medo deu espaço à confiança após conversas com a filha e, agora, os dois não deixam de acompanhar Vanessa na casa mais vigiada do Brasil. Para eles, a influenciadora está mostrando sua essência carismática e a natureza positiva para todos.

Lica e Alisson contam que a jovem pode se sair bem em provas físicas, já que ela gosta de praticar esportes e estar em movimento. Quanto aos planos com o possível prêmio, apesar da influenciadora não ter comentado o que faria, os dois acreditam que ela o usaria para investir na carreira.

"Tem muitos projetos vindo por aí e, obviamente, que esse prêmio vai ajudá-la a impulsionar", completa. Abaixo, os pais de Vanessa Lopes falam mais sobre a passagem da filha pelo BBB e també abrem o jogo sobre sua relação com os comentários que recebem nas mídias sociais. Confira trechos editados da conversa.

Vocês têm uma relação muito próxima. Como está sendo aguentar a saudade enquanto ela está no reality?

Lica: Nossa relação é muito próxima. Sempre estivemos muito envolvidos na vida da Vanessa e da Alicia. Ela sempre teve essa liberdade, e nos acostumamos a lidar com a distância quando ela já morava em São Paulo e nós, em Recife. Lidar com a saudade faz parte da vida, já que também vivemos longe de outros familiares. Estamos bem com isso, desejando sinceramente que ela aproveite ao máximo essa experiência e permaneça o tempo que for possível. Ela é uma pessoa de coração bom, e fico muito feliz que as pessoas tenham a oportunidade de conhecê-la.

Vocês viraram assunto nas redes sociais pela sua jovialidade. Como foi receber os comentários e elogios?

Alisson: Desde o início, quando a Vanessa começou a conquistar sua audiência, nós já estávamos lá, compartilhando vídeos familiares. Quando os primeiros posts começaram a surgir, vieram também algumas matérias sobre a gente e houve muitas brincadeiras em torno disso, explorando a juventude e outros temas semelhantes. Isso é algo que ocorre com frequência, e para nós é bastante gratificante, pois percebemos a oportunidade de inspirar pessoas que buscam cuidar da saúde, da mente, da beleza e do bem-estar.

Quais os principais segredos da rotina de vocês para manter a aparência?

Lica: Somos bem disciplinados. Isso realmente faz toda a diferença; mesmo nos dias mais cansativos, arranjamos tempo para atividades físicas. Quanto à alimentação, reconhecemos sua extrema importância, mas não somos fanáticos. Nós permitimos uma “fugidinha” da dieta quando apropriado, mas com equilíbrio. Acredito que esses são os principais segredos da nossa rotina.

Como vocês lidam com esse contato com os internautas nas redes sociais?

Alisson:O contato com o público é algo bem gratificante A visibilidade é enorme, recebemos muitas mensagens, mas nossa interação precisa ser filtrada, sabe? Até porque acaba sendo natural absorvermos um pouco da energia do que as pessoas falam. Por isso é importante que as trocas sejam positivas e equilibradas, respeitando os limites de cada um.