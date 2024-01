BBB 24: Isabelle tem conversa séria com Rodriguinho

Após ser chamada de ‘índia' por Rodriguinho no BBB 24, a sister Isabelle chama a atenção do cantor de pagode em conversa séria

A sister Isabelle teve uma conversa séria com o cantor Rodriguinho na casa do BBB 24, da Globo. O momento aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 12, após ele ter usado a palavra 'índia' para caracterizá-la. O termo é considerado pejorativo pelos povos indígenas do Brasil e ela fez questão de explicar o motivo para ele.

Na sala de estar da atração, Isabelle falou com Rodriguinho sobre a sua visão sobre o termo. "Nós, todos os povos, estamos em reconexão e retomada. É porque o termo ‘Índia’ é um termo meio que pejorativo, porém o mundo está compreendendo isso agora. Quando você for falar de indígena, é indígena ou originário. Porque índia foi quando o colonizador chegou no Brasil e aí ele quis falar que a gente parecia o ‘povo da índia’, que ele errou de caminho. Entendeu? Então é como se a gente não tivesse a nossa...", disse ela.

E ele a interrompeu e completou: "Nossa, mas é muita coisa né". Porém, ela o tranquilizou. "Não, mas calma, você tá aprendendo... uma coisa seria eu falar e você...", declarou.

Por fim, ele refletiu: "Continuar [...] Obrigado viu. Quando eu falei, tudo mundo ficou ‘não é assim’ e eu fiquei ‘não gente, não foi na maldade".

Wanessa Camargo também chamou a atenção de Rodriguinho

Durante a madrugada desta sexta-feira, 12, no reality show da Globo, o Big Brother Brasil , a cantora Wanessa Camargo teve que dar um puxão de orelha no pagodeiroRodriguinho. Com elegância, a artista corrigiu o colega de confinamento após ele utilizar um termo inadequado para se referir à participante Isabelle Nogueira.

De forma discreta, a cantora deu um show de elegância ao corrigir o colega com um conselho: “Cuidado pra não falar índia”, a famosa alertou. “Não pode falar ‘índia’. É descendente indígena, mas ela é manauara. Aprenda sempre, só isso”, disse a artista.

Quem está na mira do líder no BBB 24?

O brother Rodriguinho venceu a segunda prova do líder do BBB 24, da Globo na noite da última quinta-feira, 11. Os participantes do reality show se dividiram em grupos nomeados de amarelo, branco, azul. A atividade aconteceu em etapas, logo após a eliminação de Maycon. Além das regalias na casa, o cantor também ganhou um poder especial.

Como o Big Brother Brasil sempre surpreende, o brother precisou mencionar de cara três possíveis indicações ao próximo paredão, que será formado oficialmente na próxima sexta-feira, 12. Com isso, Davi, Isabelle ou Beatriz, apontados por Rodriguinho, correm o risco de serem indicados diretamente à berlinda da semana.