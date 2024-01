BBB 24: Rodriguinho ganha puxão de orelha de Wanessa Camargo: “Não pode”

Confinados no BBB 24, Wanessa Camargo corrige Rodriguinho com elegância após ele usar termo pejorativo para referir-se à sister

Durante a madrugada desta sexta-feira, 12, no reality show da Globo, o Big Brother Brasil , a cantora Wanessa Camargo teve que dar um puxão de orelha no pagodeiro Rodriguinho. Com elegância, a artista corrigiu o colega de confinamento após ele utilizar um termo inadequado para se referir à participante Isabelle Nogueira.

Tudo começou quando Rodriguinho ganhou a prova do líder e recebeu o poder de colocar três participantes na mira do paredão da semana. O cantor decidiu indicar a sister Isabelle, mas acabou usando um termo considerado pejorativo para se referir a participante, que é amazonense e descendente de indígenas.

Rodriguinho chamou a participante de ‘Índia' e ganhou um puxão de orelha de Wanessa. De forma discreta, a cantora deu um show de elegância ao corrigir o colega com um conselho: “Cuidado pra não falar índia”, a famosa alertou. “Não pode falar ‘índia’. É descendente indígena, mas ela é manauara. Aprenda sempre, só isso”, disse a artista.

Wanessa alerta Rodriguinho para que ele não chame mais a Isabelle de "índia", que o correto é falar "descendente indígena". pic.twitter.com/m6z87AtmXj — AM POST (@portalampost) January 12, 2024

Isabelle também deu uma aula ao conversar com o cantor. Ela corrigiu o uso do termo: “Nós, todos os povos, estamos em conexão e retomada. O termo ‘índia’ é um termo meio que pejorativo, porém o mundo está compreendendo isso agora. Quando você vai falar de um indígena de fato, é indígena ou povo originária”, iniciou.

“‘Índia’ foi quando o colonizador chegou ao Brasil e quis falar que parecíamos o povo da Índia, como se a gente não tivesse nossa identidade”, ela completou e Rodriguinho disparou: “Nossa, mas é muita coisa!”, disse o cantor. Isabelle tranquilizou: “Calma! Você está aprendendo. Uma coisa seria eu te expliquei e você continuou. A gente tá se reeducando”, ela ensinou.

Vale lembrar que Isabelle foi escolhida pelo público para entrar no reality pela dinâmica do 'Puxadinho'. Ela possui um histórico de conquista e acumula títulos de beleza no Amazonas, como Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo em 2016 e Rainha do Peladão em 2018. Além disso, representou Cunhã-Poranga no Festival de Parintins.

Quem está na mira do líder no BBB 24?

O brother Rodriguinho venceu a segunda prova do líder do BBB 24, da Globo na noite da última quinta-feira, 11. Os participantes do reality show se dividiram em grupos nomeados de amarelo, branco, azul. A atividade aconteceu em etapas, logo após a eliminação de Maycon. Além das regalias na casa, o cantor também ganhou um poder especial.

Como o Big Brother Brasil sempre surpreende, o brother precisou mencionar de cara três possíveis indicações ao próximo paredão, que será formado oficialmente na próxima sexta-feira, 12. Com isso, Davi, Isabelle ou Beatriz, apontados por Rodriguinho, correm o risco de serem indicados diretamente à berlinda da semana.