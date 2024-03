BBB 24: Mãe de Davi teme expulsão do brother após briga com Bin Laden

Mãe do brother Davi, Elisangela Brito se desesperou ao acompanhar a briga do filho com MC Bin Laden dentro do BBB 24: 'Dignidade'

A briga envolvendo Davi e MC Bin Laden dentro do BBB 24 agitou não só a casa mais vigiada do país, como também o público que acompanha o reality show da Globo. Ao longo da madrugada desta terça-feira, 26, Elisangela Brito, mãe do motorista de aplicativo, ficou bastante mexida ao acompanhar o filho em meio a confusão no confinamento.

Em um registro divulgado nas redes sociais, ela surge em oração enquanto a treta é transmitida em uma TV. "Eu te suplico, meu Deus, não deixe meu filho ser expulso. Não por dinheiro, mas por dignidade", declarou Dona Elisangela em um trecho do vídeo.

Para quem não acompanhou, a discussão entre os brothers se iniciou logo após a dinâmica do Sincerão, apresentada ao vivo por Tadeu Schmidt. Na ocasião, Matteus e Bin Laden trocaram farpas e Davi se aproximou do bate-boca para defender o gaúcho.

Com isso, a briga se intensificou entre Bin e Davi, e os dois precisaram ser contidos por outros jogadores e por um Dummy, que estava na área externa da casa. A madrugada ainda se encerrou com uma bronca do Big Biss, que chamou atenção dos confinados a respeito da confusão protagonizada.

Logo em seguida, MC Bin Laden desabafou com Lucas Henrique e acusou Davi de sempre se envolver em questões que não lhe dizem respeito. O motorista de aplicativo, por sua vez, chorou escondido e foi consolado por Matteus.

Vale lembrar que o Paredão da semana é formado por Bin Laden, Davi, Matteus e Leidy Elin. O resultado da eliminação será anunciado na edição desta terça-feira, 26, logo após a exibição de mais um capítulo de 'Renascer'.

Mãe de Davi ora ao ver briga dele com MC Bin Laden #BBB24pic.twitter.com/EZ6QoGmKfq — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 26, 2024

Fernanda choca ao torcer para expulsão de brother

Após a confusão entre MC Bin Laden e Davi, os confinados continuam na expectativa por uma possível expulsão no Big Brother Brasil 24. Inclusive, Fernanda surpreendeu ao revelar sua torcida para a eliminação do motorista de aplicativo na madrugada desta terça-feira, 26. O comentário chamou atenção, já que ela havia elogiado o baiano poucas horas antes.

Enquanto conversava com o cantor de funk na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Fernanda refletiu sobre a possibilidade de uma nova expulsão no reality show da Globo: "Pensa por um lado, se ele chegasse um pouco mais perto, ele seria expulso", a confeiteira apontou. Apesar de confirmar que revidaria, Bin explicou que não gostaria de ser responsável por expulsar alguém do programa. Confira!