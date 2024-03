BBB 24: Pitel detona postura de Bia e sisters batem boca ao vivo: "Imatura"

Durante o Sincerão, Pitel escolheu dizer verdades para Bia e detonou a postura da sister dentro do BBB 24

Pitel e Beatriz discutiram durante o Sincerão desta segunda-feira, 25, no Big Brother Brasil.

Na dinâmica da semana, a líder Giovanna, o Anjo Pitel, e os emparedados, Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden deveriam escolher uma pessoa que estivesse em sua mira para ouvir umas verdades durante 1 minuto. Dentro desse tempo, o participante deve lançar uma bomba de fumaça a qualquer momento.

Em sua vez, Pitel escolheu Bia e detonou a postura da vendedora, citando suas atitudes com os artistas que vão a casa do BBB. "Eu acho você cenosa, desrespeitosa, egoísta e invasiva", começou. Em seguida, ela exemplificou dizendo que a vendedora sempre 'perturba' para os cantores cantarem a música que ela determinou ser a da trajetória dela no programa.

"Imagine quantas vezes você entrou na nossa frente, desrespeitou a gente, não deu espaço para que a gente curtisse o momento sob a justificativa de que você está muito feliz e muito emocionada. Só que está todo mundo muito feliz e emocionado. A diferença é que a gente não é sem noção", disparou.

"Você pode brilhar aonde você quiser contanto que você não passe por cima de todo mundo", finalizou antes de apertar o botão e disparar a bomba colorida.

Assim que finalizou, Beatriz não ficou quieta. "Quando não tem argumento é f***, né Pitel? Só fala idiotice. Não sei porque só abre a boca para falar m****", falou, fazendo a alagoana se levantar e dizer que ela não respeita a dinâmica.

"Desrespeitosa e imatura! Não sabe receber a dinâmica do programa", disparou Pitel antes de Tadeu interromper para pedir para Bia não retrucar, pois apenas os 6 deveriam falar.