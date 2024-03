BBB 24: Fernanda choca ao torcer para expulsão de brother: ‘Seria uma beleza’

Depois de rasgar elogios para brother, Fernanda surpreende ao analisar possível expulsão por causa de confusão entre Davi e MC Bin Laden no BBB 24

Após a confusão entre MC Bin Laden e Davi, os confinados continuam na expectativa por uma possível expulsão no Big Brother Brasil 24. Inclusive, Fernanda surpreendeu ao revelar sua torcida para a eliminação do motorista de aplicativo na madrugada desta terça-feira, 26. O comentário chamou atenção, já que ela havia elogiado o baiano poucas horas antes.

Enquanto conversava com o cantor de funk na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Fernanda refletiu sobre a possibilidade de uma nova expulsão no reality show da Globo: “Pensa por um lado, se ele chegasse um pouco mais perto, ele seria expulso”, a confeiteira apontou. Apesar de confirmar que revidaria, Bin explicou que não gostaria de ser responsável por expulsar alguém do programa.

“Ia dois caras ainda querer vir pisar na minha. Você acha? Pode vir os dois, acham que tenho medo dos dois?”, o funkeiro explicou que não deixaria barato caso Davi e Matteus partissem para agressão. A sister concorda: “Todo mundo entendeu que você é valente, que você é forte, que você não corre do pau, mas eu sei os motivos que você está aqui”, disse.

Fernanda então revelou a torcida para expulsão: “Ele corria o risco de ser expulso. Se ele fosse expulso, seria uma beleza, não seria?”, a carioca disparou. Bin continuou a dizer que não faria nada para que alguém fosse eliminado do reality show: “Não torço para que ninguém seja expulso”, o funkeiro não curtiu a fala da confeiteira.

Mesmo assim, Fernanda continuou a apontar que o motorista seria responsável pela expulsão por quebrar as regras do programa: ‘Faria por conta própria’, ela defendeu uma possível eliminação. Nas redes sociais, os comentários repercutiram, principalmente, porque há apenas algumas horas, a carioca estava rasgando elogios ao baiano.

Fernanda: “Pensa por um lado, se ele (Davi) chegasse um pouco mais perto, era ele que seria expulso. Ele corria o risco de ser expulso, se ele fosse expulso seria uma beleza, não seria?” #BBB24



Durante uma conversa com Giovanna Pitel, Fernanda confessou que gostava de Davi: "Gosto dele. Tava doida pra falar isso pra todo mundo, gosto desse garoto. Eu não gosto da voz dele, mas eu gosto dele. Quando ele canta, ele me irrita, mas eu gosto demais desse garoto", ela surpreendeu ao revelar para a amiga.

"Eu tô bem leve com todo mundo, de verdade. Eu só tô conseguindo pensar em mim agora. (...) Não quero ir embora agora, porque ainda tenho que vencer isso aqui, mas... Não quero botar o resto de energia que sobra dentro do meu coração tendo que não gostar de alguém. Isso não vai me fazer bem em nada", concluiu.

