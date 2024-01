BBB 24: Líder, MC Bin Laden revela quem mandará direto ao paredão

Em conversa com Lucas e Luigi, o líder Bin Laden decidiu quem indicará para o paredão

MC Bin Laden decidiu quem mandará para o Paredão no próximo domingo, 28, no Big Brother Brasil 24. O líder da semana revelou seu voto em conversa com Lucas Henrique e Luigi.

Durante a tarde desta sexta-feira, 26, os três brothers conversavam no Quarto do Líder quando o professor de educação física perguntou se o funkeiro já havia decidido a sua indicação.

"Você já sabe quem vai mandar?", questionou Lucas Henrique.

"Já... Eu vou mandar a Cunhã [Isabelle]", responde o funkeiro. "É bom porque...Eu estava pensando aqui, se você, de repente, não manda a Cunhã, você manda o Davi. A casa não vota na Cunhã e a Pitel vai estar imune, Fernanda também, Rodriguinho iria pela casa, entendeu? Se você manda a Cunhã, a casa vai no Davi. E aí tem a dinâmica que a gente não sabe qual é", falou o professor.

Bin explicou porque quer indicar Isabelle direto para a berlinda: "Eu só estou colocando a Cunhã porque, claro, ela votou em mim, é um chumbo trocado. A gente conversou, se entendeu em algumas coisas, porque a gente rodou, rodou...E não saiu do lugar. [...] Sei lá, não consegui entender muito o ponto de vista".

Vale lembrar que, após vencer a Prova do Líder, Bin Laden colocou a pulseira do Na Mira do Líder em quatro participantes: Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho.