BBB 24: Bin Laden tem conversa sincera com sister após colocá-la como alvo

Líder da semana, MC Bin Laden procurou a sister Isabelle para conversar sobre a relação estremecida entre os dois no BBB 24

O brother MC Bin Laden está bastante pensativo a respeito da formação do próximo paredão no BBB 24, da Globo. Líder da semana, o cantor precisará escolher entre Isabelle, Rodriguinho, Wanessa Camargo e Davi para indicar direto à berlinda, participantes apontados por ele durante a edição de quinta-feira, 25.

Nesta sexta-feira, 26, o funkeiro decidiu ter uma conversa sincera com Isabelle após colocá-la como alvo da zona de risco. A sister, por sua vez, afirmou que Bin Laden não precisa justificar suas decisões no jogo para ela. Ao longo do diálogo, a dançarina recordou o episódio em que os dois se abraçaram.

"Algumas coisas aconteceram, tem um tempo já, mais de uma semana, daquela conversa que você teve comigo, que um abraço em você gerou alguma coisa. Aquilo me deixou um pouco desconfortável e a distância vai acontecendo de forma natural e depois a gente passou a ter algumas divergências de opinião em questão de jogo. Você tem uma percepção de jogo diferente da minha, todo mundo aqui pensa de forma diferente", explicou a 'cunhã', como é chamada carinhosamente pelos brothers da casa.

"Quando a gente faz a leitura do jogo, a gente entende quando a pessoa vai votar em você e a pessoa vota em você. Antes de ver em uma tela que a pessoa votou em mim e eu não tinha visto, até falei 'eu sei que ela votou em mim, vou dar o alvo nela porque eu sei que sou uma opção de voto porque eu li o jogo', você deixou muito claro isso para mim, sem precisar falar. Simplesmente por eu entender o jogo, mas isso não é só por causa do alvo", declarou Bin Laden.

E completou: "A gente vai ficando meio carente e eu tenho muito receio de...Você vê, eu nem chamei a Giovanna para o VIP para ela não interpretar que eu estou muito mal intencionado, entende? Então, nós, por sermos homens, temos que tomar muito cuidado com qualquer atitude que a gente tem para não interpretar que a gente está sendo mal intencionado, ainda mais você sendo uma pessoa bonita".

Bin Laden analisa conversa com sister

Após o bate-papo sincero com Isabelle, MC Bin Laden seguiu para o quarto do líder e conversou com Lucas Luigi sobre a situação. O funkeiro, então, contou ao colega de confinamento que precisava falar com a sister antes de indicá-la de vez ao paredão.

"Eu precisava ouvir ela. Eu não quero pôr alguém no Paredão sem conversar, sem saber se a pessoa, o que está acontecendo real. É bom permitir as pessoas falarem, expor pontos de vistas. Ela usou um argumento ali meio estranho, sei lá", começou o cantor, relembrando novamente o episódio do abraço.

"É f* ser sincero. É A e a pessoa entende B, tá ligado? Não queria que ela entendesse que foi ela que causou isso. Quem causou isso fui eu, a ponto de você está conhecendo as pessoas dentro da casa. E mano, nós somos homens, tudo que a gente for fazer, a gente tem que saber se posicionar ao ponto de não ser mal interpretado, tá ligado? Eu fui explicar isso para ela, só que ela não tinha entendido", concluiu MC Bin Laden.

Momentos depois, ao ser questionado por Giovanna Pitel se indicaria Isabelle direto a berlinda da semana, o líder confessou ainda estar indeciso. Vale lembrar que o Big Fone deve tocar antes da formação do paredão e pode mudar todo o cenário do jogo até domingo, 28.