BBB 24: Líder, Giovanna revela qual brother deve indicar ao paredão

Após vencer a liderança da semana no BBB 24, a sister Giovanna conversou com seus aliados e revelou quem é sua principal indicação

Vencedora da Prova do Líder, a sister Giovanna já está se movimentando para iniciar um novo ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Em conversa com outros brothers do confinamento, ela revelou quais adversários estão em sua mira para indicar direto ao Paredão, que será formado no próximo domingo, 17.

Após a sister afirmar que Beatriz é sua principal opção de indicação, os demais participantes fizeram uma combinação de votos. "Se hipoteticamente ela colocar a Bia direto, sobram os outros. Aí temos que saber os nomes dos outros. Se ela botar Alane, temos que ver os outros. Se ela botar Davi, temos que ver os outros", explicou Fernanda.

Giovanna, então, reforçou que Beatriz, Alane e Matteus são suas três escolhas para indicar a berlinda da semana. "Sobra para gente Cunhã [Isabelle] e Davi", declarou Leidy Elin. Na sequência, Pitel avisou que se eles conseguirem se organizar, podem mandar um dos brothers direto ao paredão, sem possibilidade de empate, reforçando que ela, Fernanda e Lucas Henrique estão na linha de frente da casa.

A Líder, por sua vez, perguntou com quem eles gostariam de enfrentar o Paredão da semana. "Para mim tanto faz. Essa altura do campeonato não tem mais peso", declarou Fernanda, por fim.

Vale lembrar que a dinâmica desta semana será um pouco diferente, mas os brothers ainda não sabem. Assim como explicou Tadeu Schmidt na edição de quinta-feira, 14, a casa contará com voto aberto e fechado, além do contragolpe dos jogadores que estarão Na Mira do Líder.

Giovanna revelou para seus aliados que Beatriz está entre seus alvos. A Líder prometeu soltar umas verdades para a sister no Sincerão da próxima segunda-feira.



🎥: Reprodução/Globoplay



#BBB24pic.twitter.com/E8LUb5vg31 — SPLASH #BBB24 (@UOLSplashVeTV) March 15, 2024

Fernanda chora sozinha enquanto desabafa

Na tarde desta quinta-feira, 14, Fernanda foi para a academia do BBB 24 e desabafou sozinha, enquanto chorava. A sister afirmou que nunca vão conhecê-la de verdade no confinamento, e abriu o jogo sobre como está se sentindo.

"E quando você sabe que você é forte, mas sente que não tem mais forças? E, ao mesmo tempo, quando olha de fora, fala, que bobeira. Sacode a poeira, levanta, vai, se reconheça, como a Pitel fala. A gente está cego. Tô cega", começou ela.

"Eu tô naqueles dias que a gente não se aguenta, sabe? Se eu pudesse eu quebraria todos os espelhos da minha casa pra não ter que me olhar. Não quero ver ninguém, falar com ninguém. Então o que você está fazendo aqui, sua imbecil? Garota idiota, garota chata. Garota confusa", acrescentou.

Fernanda completou o desabafo analisando como está sendo vista no programa. "Vocês nunca vão me conhecer de verdade, não aqui. Estão me vendo com medo, cansada, estão me vendo desesperada", finalizou a confeiteira, bastante emocionada.