BBB 24: No dia de seu aniversário, Giovanna vence a Prova e é a nova Líder

Giovanna levou a melhor na Prova do Líder de 3 fases e é a nova Líder da semana no BBB 24

Giovanna venceu a Prova disputada na noite desta quinta-feira, 14, e é o novo Líder da semana no Big Brother Brasil 24.

Como foi a prova

Os jogadores foram divididos em duas baterias de seis pessoas, sendo os números ímpares brancos com os pares rosas e os pares brancos com os ímpares rosas.

Os brothers deveriam pegar o máximo de bolinhas e subir com elas até o topo da pista. Lá do alto, eles tinham que lançar as bolinhas tentando encher a garrafa antes que o tempo termine. Os dois jogadores que tivessem o melhor desempenho em cada bateria, avançariam para a segunda fase.

No primeiro grupo, Alane, MC Bin Laden, Raquele, Matteus, Lucas Henrique e Isabelle disputaram, e a bailarina e o funkeiro levaram o melhor e passaram.

No segundo, Giovanna e Davi pontuaram mais no grupo com Fernanda, Leidy Elin, Pitel, Beatriz.

Na segunda fase, jogaram apenas Alane, Bin, Giovanna e Davi."Cada participante deverá montar o seu quebra-cabeça da embalagem respeitando o gabarito. Seguem para a etapa final da prova apenas os dois jogadores que montarem primeiro o quebra-cabeça corretamente e apertarem o botão", dizia a explicação dos dummies.

O motorista de aplicativo foi o primeiro a apertar o botão. Pouco depois, a nutricionista também montou o quebra-cabeça e se classificou para a final.

Já na última fase, os dois finalistas tiveram que contar com a sorte. Os brothers tinham seis camas, e na sua vez, eles deveriam escolher uma cama para se deitar. O vencedor deveria encontrar o card premiado entre os travesseiros.

Em seu primeiro palpite, Giovanna escolheu o número 6, venceu a Prova do Líder e ainda garantiu R$20 mil.