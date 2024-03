BBB 24: Isabelle tenta defender Leidy para Beatriz: 'Gosta de você'

Após briga de Beatriz com Leidy Elin, Isabelle tenta defender trancista e convencer vendedora do Brás de que sister gosta dela para se acertarem

Após Beatriz protagonizar uma discussão com Leidy Elin ao lado de Alane, a vendedora do Brás recebeu um conselho de Isabelle. A manauara então tentou defender a trancista para a comerciante, tentando fazer com que elas façam as pazes e fiquem bem.

A dançarina então comentou com Bia que acredita que Leidy gosta muito dela e que tudo foi um desentendimento. Isabelle então falou que viu o momento em que a vendedora tentou pedir desculpas para a trancista, mas que ela teria falado muito rápido.

"Eu sempre olho os dois lados. Vou ser muito honesta com você, que eu nem queria me meter nesse assunto. Você passou rápido e falou: 'Leidy, eu queria te pedir desculpas'. Tu passou assim", falou Isabelle, imitando a forma que Beatriz teria falado com a sister "Tu, também, na minha percepção, não sentou com ela assim: 'Leidy, é o seguinte, quero te pedir desculpas'. Naquele momento que eu vi, tu passou rápido", a manauara continuou.

"É que ela é muito seca", Beatriz disse. "Ela falou que ia falar comigo. Tem uma hora que a gente se pergunta, tá vindo atrás de mim porque tá se sentindo ameaçada e quer falar comigo?", Beatriz questionou, mas Isabelle discordou. "Não, Bia. Eu não queria me meter nisso mas eu vou abrir meu coração pra você, eu não sinto que é isso. Eu sinto que ela queria falar com você mesmo porque ela gosta de você. Eu não queria me envolver nisso, porque isso é jogo, é você, é ela, é essa loucura aí, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não posso negar o que o meu coração diz", analisou a dançarina.

Beatriz, então, questionou a aproximação de Leidy Elin com o Quarto Gnomo, mas Isabelle apontou que a trancista não poderia estar próxima do grupo do Quarto Fada por conta dos atritos entre ela e Davi. "Faltou diálogo, Isabelle. Dos dois lados", Beatriz opinou sobre a situação.

A briga entre Alane, Beatriz e Leidy começou quando a trancista e a vendedora conversavam sobre o fim da amizade delas no jogo. Leidy contou que elas se afastaram porque a dupla levava o jogo do grupo para Davi. Então, ela ainda disse que Beatriz estava tomando as dores da Alane. Com isso, Alane entrou no assunto e disse que tentou conversar com Leidy, que rebateu dizendo que a sister nunca gostou dela. Veja tudo o que aconteceu aqui.

Fofoqueiros? Davi e Matteus correm para ver briga de sisters

A discussão entre Leidy Elin, Alane e Beatriz no Quarto Fadas despertou a curiosidade dos brothers na manhã desta terça-feira, 19. Ao ouvirem os gritos e vozes exaltadas, os participantes logo correram para ver o que estava acontecendo. Davi e Matteus não perderam tempo e foram ver.

Os aliados estavam sentados na sala quando ouviram a voz da vendedora do Brás bem alterada. "Eita, o bafafá tá feio lá!", disse o baiano, antes de ir para o recinto com Alegrete. Eles foram correndo e entraram no cômodo, onde viram as garotas discutindo. Confira o vídeo do momento aqui.