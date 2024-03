BBB 24: Isabelle joga a real para Davi sobre não defendê-lo sempre

Após volta de Davi do paredão, Isabelle joga a real para o brother; dançarina explica que não o defenderá sempre só por ser amiga dele

Após Davi voltar de mais um paredão, sua amiga Isabelle conversou com ele e esclareceu alguns pontos sobre a amizade eles. A dançarina então explicou que nem sempre ficará ao lado dele só por terem uma ótima relação desde o início do jogo.

Após o baiano dizer que não quer se afastar da sister, ele relembrou alguns embates que teve na casa e explicou que, em seu ponto de vista, Isabelle não estaria vendo seu lado da história e até ficando do outro lado algumas vezes.

Recentemente, o baiano teve questões com Wanessa e no último Sincerão protagonizou uma treta generalizada com Yasmin e Leidy. Para Davi, a sister poderia questioná-lo sobre o que aconteceu antes de tomar partido da situação. "Eu sei que você estava triste, mas tinha que me perguntar: Davi, eu queria saber o que aconteceu ontem entre você e Wanessa, me explique direitinho aí o que aconteceu. Eu ia te explicar e você ia entender o que acontece e você mesmo ia se autoanalisar. Você tem o direito de falar, mas ia se autoanalisar e dizer para você mesma: Poxa, realmente não vou ficar triste com Davi...", disse ele.

Isabelle o interrompeu: "Não mudo minha opinião, mesmo depois de ter conversado com você, tenho a mesma opinião". "Exatamente, porque são coisas da sua vida que você já passou, eu não tive nada a ver com isso", insistiu o brother. Isabelle discordou e comentou que não tem a ver com sua vida pessoal e sim com o que assistiu na cozinha. "Eu não tenho nada a ver com as coisas que você passou lá fora, entendeu? São suas experiências de vida", falou Davi.

"Quando tiver a minha idade você vai entender", respondeu a sister, dizendo que se coloca no lugar dos outros. Os dois debateram sobre o assunto e Davi afirmou que a sister só vê o que ele faz, mas não olha para os que as pessoas fazem com ele. "Não é porque eu sou sua amiga que vou ficar do seu lado sempre", disparou a manauara. "Porque tu não viu o que ela falou, tu veio só para cima de mim", respondeu.

"Ela falou porque você perguntou: está falando de mim?", rebateu Isabelle. "Eu não estava falando nada. Tu nem estava na história, estava lá do outro lado ouvindo só. Eu estava na minha, ela estava falando com Matteus sobre meu nome. Se ela está falando de mim, com Matteus, na minha cara, por que não vou me meter? Eu não vou me posicionar referente a meu nome não, é? Vou deixar meu nome rolar naquela fofoca e eu ali na frente só escutando?", defendeu-se o baiano. "Você só enxergou que eu que eu desci, chamei ela de cobra, chamei ela de falsa", relembrou o brother.

Vale lembrar que a torcida de Isabelle puxou mutirão para eliminar Davi. Contudo, mesmo várias torcidas se juntando, elas não conseguiram tirar o brother da casa.

Davi: "Isabelle, cada dia que passa eu quero estar mais perto de você, tá?" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/FcpGPgSObM — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024

Davi surpreende com revelação para aliados

Após permanecer na casa, Davi revelou para seus aliados, Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus que não está gostando de uma brincadeira que está rolando na casa. No Quarto Magia, eles começaram a falar sobre o nome do grupo deles se chamar Família Buscapé, já que o baiano teria um "pai" e uma "mãe" no jogo.

Surpreendendo a todos, o motorista de aplicativo comentou que não gosta da piada. "Posso falar? Não estou gostando dessa brincadeira. Estou sendo muito sincero", contou. Os brothers, então, tentaram entender se ele estava ou não falando sério. "É, de você estar falando que ele é o meu pai e ela é minha mãe. Não estou gostando", repetiu. "Mas não sou eu, é a casa", respondeu Beatriz. Saiba mais aqui.