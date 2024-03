BBB 24: Davi surpreende com revelação para aliados: 'Não estou gostando'

Após permanecer na casa, Davi surpreende ao contar para brothers que não gosta de uma brincadeira que estão fazendo com ele

Após permanecer na casa, Davi revelou para seus aliados, Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus que não está gostando de uma brincadeira que está rolando na casa. No Quarto Magia, eles começaram a falar sobre o nome do grupo deles se chamar Família Buscapé, já que o baiano teria um "pai" e uma "mãe" no jogo.

Surpreendendo a todos, o motorista de aplicativo comentou que não gosta da piada. "Posso falar? Não estou gostando dessa brincadeira. Estou sendo muito sincero", contou. Os brothers, então, tentaram entender se ele estava ou não falando sério. "É, de você estar falando que ele é o meu pai e ela é minha mãe. Não estou gostando", repetiu. "Mas não sou eu, é a casa", respondeu Beatriz.

"Você está falando sério mesmo?", questionou Alane. Davi relembrou a confusão que aconteceu após o Sincerão com Leidy e Yasmin, e que, num momento de estresse, Matteus declarou para a casa que não era "pai" dele.

"Só que não tem nada a ver. E a maneira que ele foi se expressar, ele usou esse termo: ‘Não sou pai de Davi’. Mas era para ele ter falado assim: ‘Gente, eu sou próximo do Davi, eu jogo com ele, mas eu não mando nas opiniões dele'", explicou. "É uma coisa que gerou uma confusão, já passou e eu não quero estar remoendo, lembrando desses assuntos", opinou Davi se mostrando incomodado.

Davi 💬: "Não tô gostando dessa brincadeira de pai e mãe, não" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/f2uEmWAQy0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024

Lucas Henrique fala sobre paredão com Davi

A permanência de Davi na casa do BBB 24 está mexendo com os brothers, que acreditavam que ele seria eliminado ao enfrentar Michel. Lucas Henrique então falou sobre ir para a berlinda com o motorista de aplicativo.

Sem saber que está solteiro e que sua ex-esposa está rumo a dois milhões de seguidores enquanto ele não bateu nem 200 mil na rede social, o professor falou com Yasmin, Leidy Elin e Giovanna sobre a possibilidade de enfrentar o "vilão" do programa. Veja mais do momento aqui.