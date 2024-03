BBB 24: Torcida de Isabelle puxa mutirão para eliminar Davi

Após os acontecimentos da última madrugada no BBB 24, torcida de Isabelle puxa mutirão de votos para eliminar Davi do reality show

Emparedado, Davi está passando por uma situação delicada. Nesta terça-feira, 5, último dia de votação para o paredão do BBB 24, a torcida de Isabelle puxou um mutirão de votos para eliminar o aliado da cunhã.

No perfil oficial da torcida no Instagram, chamado QG da Isabelle Nogueira, eles publicaram uma foto da sister, mostrando o posicionamento contra Davi, que enfrenta o paredão contra Michel e Alane."Multirão Agora é Guerra. O voto é para eliminar, vote no gshow. #ForaDavi", escreveram na legenda.

O perfil de Isabelle, no entanto, não concordou com o posicionamento da torcida e explicaram que não estavam envolvidos com o multirão. "Que fique claro que não concordamos com o que está sendo feito no QG, pois essa não foi uma decisão tomada pela nossa equipe oficial. Entendemos que os nervos de todos estão aflorados, mas, vamos lembrar do jogo da Isa, que é limpo e coerente, e seguir o exemplo dela que tanto nos orgulha. #TeamIsabelle", escreveram os administradores da cunhã.

Nos comentários, a web ainda reagiu negativamente ao multirão. "Tiro no pé, coitados. A torcida dele fará o mesmo quando for a vez dela. Só que a torcida dele consegue, de fato, eliminar ela", opinou um internauta. "Que absurdo! Na próxima vez que bater no paredão VAI SAIR", disse outro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Isabelle e Davi tiveram DR recentemente

Antes de sua briga com Yasmin e Leidy após o sincerão, Davi teve uma DR com sua aliada, Isabelle. Na última segunda-feira, 4, o baiano contou que sentiu a cunhã mais afastada e a acusou de ver sempre o lado da mulher e nunca o dos homens. "Você se afastou após ir para o VIP", soltou ele, que não gosta da aproximação da amiga com outras pessoas dentro da casa como Michel, Giovanna Lima e Raquele.

"Eu sei que você é mulher e se coloca no lugar das mulheres, que às vezes, aqui no programa, não se colocam no lugar delas", disse ele.

"Quer vir falar com um homem de uma forma totalmente diferente e ser tratada benzinha. Quer vir falar grosso, quer impor, gritar e não quer ser gritada. Quer xingar um homem e quer que o homem fique calado ouvido. Isso não vai existir", continuou ele.

Ele ainda disse que não gostou do jeito que Isabelle veio falar com ele sobre a desclassificação da Wanessa Camargo após ele acusá-la de agressão. "Eu sei que no caso da Wanessa você veio de uma forma mais gentil querendo me explicar, mas é porque você é mulher e você quis se colocar no lugar na Wanessa. Você não pode se colocar só porque você é mulher e dizer, 'Eu tenho que defender porque a Wanessa é mulher', não existe", pontuou.