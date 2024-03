BBB 24: Davi tem DR com Isabelle e crítica mulheres da casa

‘Não se colocam no lugar delas', Davi reclamou de aproximação de amiga de outros integrantes da casa que não gostam dele

Davi teve uma DR com Isabelle na tarde desta segunda-feira, 04, no BBB 24. O baiano argumentou que sentiu a cunhã mais afastada e a acusou de ver sempre o lado da mulher e nunca o dos homens."Você se afastou após ir para o VIP", soltou ele, que não gosta da aproximação da amiga com outras pessoas dentro da casa como Michel, Giovanna Lima e Raquele.

"'Eu sei que você é mulher e se coloca no lugar das mulheres, que às vezes, aqui no programa, não se colocam no lugar delas", disse ele.

"Quer vir falar com um homem de uma forma totalmente diferente e ser tratada benzinha. Quer vir falar grosso, quer impor, gritar e não quer ser gritada. Quer xingar um homem e quer que o homem fique calado ouvido. Isso não vai existir", continuou ele.

Ele ainda disse que não gostou do jeito que Isabelle veio falar com ele sobre a desclassificação da Wanessa Camargo após ele acusá-la de agressão.

"Eu sei que no caso da Wanessa você veio de uma forma mais gentil querendo me explicar, mas é porque você é mulher e você quis se colocar no lugar na Wanessa. Você não pode se colocar só porque você é mulher e dizer, 'Eu tenho que defender porque a Wanessa é mulher', não existe", pontuou.

Isabelle pediu para que ele tomasse cuidado com as palavras que usaria no Sincerão desta segunda-feira, 04. Na formação do ultimo paredão, neste domingo, 03, ele chamou Yasmin Brunet de inútil, causando desconforto na casa.

"Hoje você vai para o Sincerão, desejo sorte e que você tenha cuidado com as suas palavras porque palavras machuca, ferem, matam... Não perca a razão porque é isso que querem você", respondeu Isabelle. "Vou falar na cara o que eu tiver que falar e não vou pedir desculpas para ninguém", reforçou ele.

Davi revela por que chamou Yasmin de 'inútil’

A formação do paredão no Big Brother Brasil 24 continua dando o que falar nesta segunda-feira, 4. Davi balançou o confinamento ao puxar Yasmin Brunet para a berlinda com um contragolpe. Na ocasião, ele afirmou que a modelo era uma ‘jogadora inútil.’ Agora, ele revelou o porquê desse comentário e não poupou críticas à postura da loira no reality show da Globo.