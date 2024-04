BBB 24: Isabelle dispara em enquete e pode virar ameaça à vitória de Davi

Isabelle liderou votação sobre preferência do público e pode representar ameaça à vitória de Davi segundo enquete divulgada por site

Cada dia mais próximo da grande final do BBB 24, os dias tem sido movimentados dentro e fora da casa. Com o 'Top 8' formado e o reality passando pelo 'Modo Turbo', cada segundo é muito importante para os brothers que ainda estão no confinamento.

Desde a estreia da temporada, no dia 8 de janeiro, o NaTelinha tem medido a preferência dos telespectadores por cada participante. Em enquete divulgada nesta quarta-feira, 3, Isabelle disparou e ultrapassou Davi como mais querida do público. O brother é apontado como um dos preferidos para ganhar o prêmio.

De acordo com o site, apesar de não possuir caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da Globo, a votação indica os níveis de preferência entre os jogadores do BBB 24.

Dentre os mais queridos da casa, confira a quantidade de votos de cada um:

Isabelle: 13716

Davi: 4254

Beatriz: 2898

MC Bin Laden: 2821

Alane: 2438

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Nogueira (@isabellenogueiraoficial)

Isabelle confessa preocupação após pular na piscina de topless

Nesta quarta-feira, 3, Isabelle confessou para Alane e Beatriz seu receio em ter pulado na piscina sem partes da roupa junto com o grupo Fada. No entanto, as aliadas da sister a confortaram dizendo que a situação não foi exagerada.

"Ai, gente, a minha cabeça ficou um pouco preocupada hoje. Uma neura brotou em meu coração. Vocês têm neuras, eu também tenho. Não sei, aquele dia do pulo da piscina, depois eu fiquei pensando... Estava conversando com Giovanna, fiquei pensando nisso", desabafou Isabelle. "Que pulo da piscina?", questionou a vendedora do Brás. "Que eu pulei com vocês segurando assim...", disse a manauara, com as mãos nos seios.

Alane e Beatriz, então, perguntaram para Isabelle qual seria o problema do pulo. "Não vi nada de errado nisso, do fundo do meu coração", acrescentou a bailarina. "Eu acho que sou muito deslumbrada às vezes, empolgada, sabe?", confessou a cunhã.

"Eu acho que essa atitude não foi de empolgação, deslumbramento, porque de todos, você foi a pessoa que mais pensou antes de fazer, então não foi tipo... Eu não achei errado", continuou Alane. "Achei divertido. Marcante", finalizou Beatriz.