BBB 24: Isabelle confessa preocupação após pular na piscina de topless

Em conversa com Alane e Beatriz, Isabelle expressou preocupação com sua atitude de pular na piscina sem partes da roupa e foi confortada por aliadas

Nesta quarta-feira, 3, Isabelle confessou para Alane e Beatriz seu receio em ter pulado na piscina sem partes da roupa junto com o grupo Fada. No entanto, as aliadas da sister a confortaram dizendo que a situação não foi exagerada.

"Ai, gente, a minha cabeça ficou um pouco preocupada hoje. Uma neura brotou em meu coração. Vocês têm neuras, eu também tenho. Não sei, aquele dia do pulo da piscina, depois eu fiquei pensando... Estava conversando com Giovanna, fiquei pensando nisso", desabafou Isabelle. "Que pulo da piscina?", questionou a vendedora do Brás. "Que eu pulei com vocês segurando assim...", disse a manauara, com as mãos nos seios.

Alane e Beatriz, então, perguntaram para Isabelle qual seria o problema do pulo. "Não vi nada de errado nisso, do fundo do meu coração", acrescentou a bailarina. "Eu acho que sou muito deslumbrada às vezes, empolgada, sabe?", confessou a cunhã.

"Eu acho que essa atitude não foi de empolgação, deslumbramento, porque de todos, você foi a pessoa que mais pensou antes de fazer, então não foi tipo... Eu não achei errado", continuou Alane. "Achei divertido. Marcante", finalizou Beatriz.

Isabelle cai no choro sozinha e pede desculpas à família

Na madrugada da última terça-feira, 2, Isabelle ficou bastante emotiva e não conseguiu conter as lágrimas em um raro momento sozinha no Big Brother Brasil 24. Na reta final do reality show, a manauara chorou muito enquanto segurava uma foto de sua família e começou a pedir desculpas por suas atitudes na casa mais vigiada do Brasil.

Com o fim do programa cada vez mais próximo, Isabelle não apenas refletiu sobre sua trajetória, mas também se emocionou com a saudade de sua família. Sentada sozinha na área externa, a professora e dançarina deixou as lágrimas escorrerem e ainda revelou uma decepção consigo mesma, sentindo que deixou de lado alguns valores familiares.

"É como se a minha mente tivesse dado uma pausa e as coisas importantes de mim ficaram de lado. Que isso, cara?", Isabelle iniciou o desabafo enquanto chorava muito. Na sequência, a manauara começou a beijar a foto da família e pedir perdão à sua mãe, sem se aprofundar muito nas razões.

"Me perdoa, mãe. Me perdoa! Meu Deus... Esqueci de ensinamentos tão importantes, práticas do nosso dia a dia. Como pude ter sido tão imatura? [...] Mãe, me perdoa se eu só entristeci. Me perdoa se esqueci quem eu sou”, Isabelle continuou a lamentar. Pouco tempo depois, ela se recompôs e curtiu um ‘after’ com os colegas no Quarto Gnomo.

Vale lembrar que na última segunda-feira, 1º, Isabelle também bucou a reconciliação com um antigo rival, Lucas Henrique. Eles discutiram sobre a relação deles durante o reality show e concordaram em se aproximar novamente. No entanto, o professor confessou à sister que estava com medo, temendo que ela interpretasse como uma estratégia de jogo.

"Eu nunca te chamei porque, na minha percepção, eu acho que não tinha muito interesse da sua parte, de conversa. Mas eu queria muito ter conversado com você antes. Tudo que aconteceu entre a gente tomou uma proporção, uma distância, que pra mim não aconteceria", Isabelle revelou o motivo da distância com o colega.