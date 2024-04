BBB 24: Isabelle conversa com brother e lamenta afastamento

Isabelle chamou Lucas Henrique para conversar no BBB 24, e abriu o coração sobre os dois terem se afastado ao longo do jogo

O clima de paz e harmonia tomou conta do BBB 24 nesta segunda-feira, 1º. Após as sisters emparedadas trocarem elogios, foi a vez de Isabelle e Lucas Henrique conversarem sobre a relação deles durante o reality show da TV Globo.

A manauara chamou o carioca para conversar, e falou sobre o afastamento deles. "Eu nunca te chamei porque, na minha percepção, eu acho que não tinha muito interesse da sua parte, de conversa. Mas eu queria muito ter conversado com você antes. Tudo que aconteceu entre a gente tomou uma proporção, uma distância, que pra mim não aconteceria", afirmou ela.

O capoeirista concordou e lamentou o fato deles terem se distanciado ao longo do jogo. "Eu tava também com isso no coração. Eu acho que, de todas as pessoas aqui, a que mais eu sinto muito de ter me afastado, foi você", confessou ele. "Eu também", respondeu ela.

Eles, então, combinaram de conversar sobre a relação deles em outro momento. "Eu acho que vai ser libertador pra gente", afirmou Isabelle. Lucas concordou e revelou para a sister que estava receoso de se aproximar, pois ela poderia pensar que ele estava fazendo uma movimentação de jogo.

Irmã de Lucas expõe mudança drástica na postura de ex-esposa

O fim do casamento de Lucas Henrique e Camila Moura ainda é assunto fora do Big Brother Brasil 24. Desta vez, a irmã do participante, Rose Ferreira, expôs uma mudança drástica na postura da ex-cunhada. Em uma entrevista, a diarista apontou que a professora de história está ‘deslumbrada’ com a fama e o dinheiro, e cortou relações com toda a família.

"A Camila está ferida, na razão dela. Mas também está deslumbrada, começou a ganhar dinheiro e fama. E desde o dia desses boatos sobre o Lucas e a Pitel, da paquerinha, ela saiu do grupo da nossa família, não atendeu mais telefonemas, nem respondeu mensagem. Não temos mais contato, ela não recebe, não fala, não quer saber de nada", Rose contou a Quem.