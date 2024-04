BBB 24: Às vésperas de Eliminação, sisters trocam elogios: "Mulher incrível"

Na beira da piscina, Alane, Beatriz e Pitel, que estão no paredão do BBB 24, trocaram elogios e confessaram admiração uma pela outra

Na tarde desta segunda-feira, 1º, Alane se aproximou de Pitel no jardim do BBB 24 e pediu para conversar com a sister. As duas, vale lembrar, estão no paredão do reality show ao lado de Beatriz, que também participou da conversa.

A bailarina começou a conversa explicando que todas estão nervosas com a berlinda que será definida nesta terça-feira, 2, e sugeriu que elas improvisem suas "festas do Líder", já que não tiveram uma durante o programa. Em seguida, a paraense elogiou a assistente social.

"Eu tava falando com as meninas. Eu acho a Bia uma mulher incrível e eu te acho uma mulher incrível também", afirmou Alane. "Também acho vocês mulheres maravilhosas, independente do jogo. A gente sempre se posicionou e eu falei com você isso na nossa primeira conversa", respondeu Pitel.

"Pra mim era muito difícil ouvir a história de vocês e isso não influenciar no meu jogo, então eu preferi me afastar e não ouvir a sua história, porque me afeta de verdade. Eu sempre falei isso, fora daqui eu quero que todo mundo seja muito feliz. Fora daqui, eu quero ouvir a história de vocês. Quero conhecer você de uma forma completa", acrescentou a alagoana.

Alane, então, seguiu elogiando a integrante do Quarto Gnomo. "Ao mesmo tempo que é muito difícil estar no Paredão com vocês duas, eu me sinto muito honrada de estar num programa dividindo com vocês. A Bia eu tenho mais contato, então eu posso falar, é uma mulher maravilhosa. E tu, a gente fala bem de ti todo dia, basicamente. Porque eu te acho uma mulher incrível, uma mulher muito forte. Eu espero que lá fora a gente possa ter trocas também, independente do resultado do Paredão", completou a bailarina.

Pitel fala sobre sisters perderem estalecas

Na piscina do BBB 24, Lucas Henrique conversa com Pitel e conta sobre o papo que ouviu mais cedo na casa. O capoeirista diz que Alane e Beatriz conversaram sobre a punição que a bailarina tomou no período da manhã e acabou perdendo estalecas, nesta segunda-feira, 1. Confira a conversa!