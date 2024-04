BBB24: Pitel fala sobre sisters perderem estalecas: ‘Tudo irrelevante'

Em conversa com Lucas Henrique, Pitel fala sobre falta sobre a irresponsabilidade de sisters; Buda conta de conversa que ouviu das rivais

Na piscina do BBB 24, Lucas Henrique conversa com Pitel e conta sobre o papo que ouviu mais cedo na casa. O capoeirista diz que Alane e Beatriz conversaram sobre a punição que a bailarina tomou no período da manhã e acabou perdendo estalecas, nesta segunda-feira, 1.

"A Bia falando: 'Alane, você não tem que se preocupar com isso não. Se a nossa felicidade faz a gente perder estaleca, é o nosso jeito", o carioca conta o que ouviu. "Tipo assim, eu meio que eu percebi que tava rolando um movimento tipo... Apostar nisso, que isso é só excesso de felicidade. E a Alane tava meio que preocupada, ela tomou mais uma estalecada hoje, tomou duas", ele relembra.

"Elas pegam o discurso que eles fazem delas, eles pegam tudo que ele fala e transformam isso, tipo: 'Essa vai ser a minha justificativa, tá?", Pitel opina sobre as sisters.

Os dois continuam a conversar sobre as punições que Alane e Beatriz tomam e Pitel menciona "irresponsabilidade" e "imaturidade" das sisters. "Na minha visão, não pode, não pode, beleza. Pra elas é como se fosse tudo irrelevante. Aí, pra mim, joga pra irresponsabilidade, que cai na imaturidade. Tá todo mundo ali no mesmo lugar", diz a assistente social.

"Pra mim é meio que um f**** a convivência, f**** todo mundo, o que importa é o que eu vim fazer aqui, se eu tiver que pisar em cima de vocês eu vou pisar", Lucas Henrique também opina.

"Pode ser que esse aqui seja um jogo de egoísmo, que era o que eu pensei que eu seria. Eu achei que não tinha limites pra mim. Mas eu cheguei aqui, não sou assim, não vou fazer isso. Na minha cabeça, entre eu e você, sou eu. Pra eu ganhar você precisa perder. E ainda penso que pra eu ganhar você precisa perder. Mas não sou eu que vou lhe dar uma rasteira, não sou eu que vou puxar o seu tapete", Pitel analisa

Após perder estalecas, Alane se preocupa com o Sincerão

A segunda-feira começou com tudo para Alane, que perdeu 100 estalecas nesta manhã, deste dia primeiro. Chateada com a situação, a bailarina conversa com Beatriz na cozinha da Xepa e revela estar preocupada com o Sincerão desta noite. “Pitel vai falar isso no Sincerão hoje”,dispara Alane sobre a rival.