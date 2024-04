BBB24: Após perder estalecas, Alane se preocupa com o Sincerão

Depois de levar punição, Alane diz que não vai ter argumentos para rebater a adversária na dinâmica desta segunda-feira, 1

A segunda-feira começou com tudo para Alane, que perdeu 100 estalecas nesta manhã, deste dia primeiro. Chateada com a situação, a bailarina conversa com Beatriz na cozinha da Xepa e revela estar preocupada com o Sincerão desta noite.

“Pitel vai falar isso no Sincerão hoje”, dispara Alane sobre a rival. Beatriz, então, pergunta: “O que?” E, a sister diz: “Eu perdi 100 estalecas só agora de manhã”, responde a bailarina. “Manda se lascar”, opina a vendedora do Brás. Em seguida, a paraense acrescenta: “Ela vai falar isso no Sincerão e eu não vou ter argumentos”.

“Não, Alane. Você não sabia. Você pegou essa daí e não aconteceu nada”, continua a paulista. “Eu não posso ficar falando: 'eu não sabia, eu não sabia. Porque é justamente isso que ela diz que eu faço'”.

As duas continuam conversando e a bailarina conclui: “Que Sincerão b**** que eu vou fazer: 'Aé, eu errei e amanhã eu saio linda, com a minha mala verde aqui'”. “Você não vai sair, Alane. Para com isso”, finaliza Beatriz.

Alane se desespera ao perder estalecas

Ao perder as estalecas, Alane precisou ser consolada por seus aliados. A bailarina perdeu 50 estalecas no momento em que seguiu para a área externa da casa na tentativa de colher algumas flores para entregar aos aliados.

Enquanto caminhava até o canteiro, ela declarou em voz alta: "Produção, se não puder eu vou entender". No entanto, ao encostar nas flores, Alane foi alertada através das telas do confinamento que não poderia realizar a ação.

Na sequência, a sister retornou para a cozinha da Xepa e começou a chorar. "Eu não sabia que não podia. Falei 'produção, se não puder eu vou entender'", disse ela. Beatriz e Davi, que estavam preparando o almoço, foram consolar a colega de confinamento, que estava aos prantos.