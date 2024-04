BBB 24: Alane se desespera ao perder estalecas após punição: 'Não sabia'

Alane caiu no choro e precisou ser consolada após perder estalecas por ação proibida na área externa da casa do BBB 24

A sister Alane precisou ser consolada por outros brothers no BBB 24, da Globo, após receber uma punição da produção no início da tarde desta segunda-feira, 1. A bailarina perdeu 50 estalecas no momento em que seguiu para a área externa da casa na tentativa de colher algumas flores para entregar aos aliados.

Enquanto caminhava até o canteiro, ela declarou em voz alta: "Produção, se não puder eu vou entender". No entanto, ao encostar nas flores, Alane foi alertada através das telas do confinamento que não poderia realizar a ação.

Na sequência, a sister retornou para a cozinha da Xepa e começou a chorar. "Eu não sabia que não podia. Falei 'produção, se não puder eu vou entender'", disse ela. Beatriz e Davi, que estavam preparando o almoço, foram consolar a colega de confinamento, que estava aos prantos.

"Você é muito engraçada, eu não te aguento", disse Bia. "Não é engraçado. Eu queria fazer a flor para vocês", rebateu Alane, sendo abraçada pelos aliados de jogo. Momentos depois, a sister disse acreditar que Pitel aproveitará a situação para alfinetá-la durante o Sincerão, que ocorrerá na edição ao vivo de hoje.

"Eu perdi 100 estalecas só agora de manhã", destacou a bailarina. "Manda se lascar", opinou Beatriz. "Ela vai falar isso no Sincerão e eu não vou ter argumentos. Eu não posso ficar falando: 'eu não sabia, eu não sabia'. Porque é justamente isso que ela diz que eu faço", reforçou a sister, por fim.

Alane chorou após perder 50 estalecas por pegar algumas flores do jardim para dançar Carimbó. pic.twitter.com/lmyI3WXV3b — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 1, 2024

Com o BBB 24 chegando em sua reta final, os brothers estão cada vez mais se preparando para a vida real fora do reality show da Globo. Após participarem de uma ação patrocinada na manhã desta segunda-feira, 1, Davi explicou aos aliados do quarto Fada como será sua relação com os rivais ao final da competição.

Tudo começou com o baiano contando sua interação com Lucas Henrique, um de seus adversários no jogo. "Tava pegando três hambúrgueres ali, eu falei assim: 'Vai ser um de cada'. Aí, o Lucas: 'É, né, pra não ter ciúmes", relatou o jovem aos risos.

"O que eu faço com o Davi?", declarou Alane, que estava presente no mesmo cômodo da casa. O brother, por sua vez, seguiu gargalhando. "Davi é jogo, jogo, jogo até nas ações", observou Isabelle após o relato do amigo.

O baiano, então, esclareceu: "Não é que é jogo, jogo, jogo. Eu levo minhas coisas a sério. Cada um tem sua forma de levar suas paradas, eu tenho minha posição referente a qualquer coisa", rebateu Davi. Em seguida, ele reforçou que seu embate com os demais brothers existe apenas no confinamento.