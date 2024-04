BBB 24: Davi revela como será relação com rivais fora do reality

Na reta final do BBB 24, o brother Davi analisou as relações com os adversários e revelou como pretende agir após o reality show

Com o BBB 24 chegando em sua reta final, os brothers estão cada vez mais se preparando para a vida real fora do reality show da Globo. Após participarem de uma ação patrocinada na manhã desta segunda-feira, 1, Davi explicou aos aliados do quarto Fada como será sua relação com os rivais ao final da competição.

Tudo começou com o baiano contando sua interação com Lucas Henrique, um de seus adversários no jogo. "Tava pegando três hambúrgueres ali, eu falei assim: 'Vai ser um de cada'. Aí, o Lucas: 'É, né, pra não ter ciúmes", relatou o jovem aos risos

"O que eu faço com o Davi?", declarou Alane, que estava presente no mesmo cômodo da casa. O brother, por sua vez, seguiu gargalhando. "Davi é jogo, jogo, jogo até nas ações", observou Isabelle após o relato do amigo.

O baiano, então, esclareceu: "Não é que é jogo, jogo, jogo. Eu levo minhas coisas a sério. Cada um tem sua forma de levar suas paradas, eu tenho minha posição referente a qualquer coisa", rebateu Davi. Em seguida, ele reforçou que seu embate com os demais brothers existe apenas no confinamento.

"Já te falei, passou da porta daqui pra dentro, meu irmão... A gente veio aqui pra isso [jogar]. Saiu pra lá pra fora, é outra conversa. Chegar no dia 101, acabou, velho. Chamar todo mundo, abraçar todo mundo", se divertiu o motorista de aplicativo, por fim.

Davi critica comportamento de brother

Após a eliminação de Fernanda e a vitória de Giovanna em mais uma liderança no BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Fada seguiram para o cômodo e conversaram um pouco sobre o jogo. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 1, Davi alertou Isabelle e Beatrizsobre a mudança de comportamento de um adversário do Gnomo.

De acordo com o motorista de aplicativo, Lucas Henrique "se esforça para ouvir conversas" do grupo. "O Lucas está vindo muito para cá, sabe? Está falando com a gente, querendo ser bonzinho também, está com medo de ir para o Paredão, mas a hora dele vai chegar. Uma pessoa que tem dupla personalidade dentro da casa, ele tem dupla personalidade", iniciou.

Na sequência, Davi explicou para a sister que Lucas Henrique muda de comportamento quando não está na liderança do reality show. Até este momento do jogo, o capoeirista já venceu a Prova do Líder três vezes.

"Com o colar, com ele sendo Líder, vai virar um leão. Não vai falar com ninguém. Quando ele está ganhando as coisas dentro da casa, ele fica um bicho, se transforma. Agora, quando ele está sem o colar, não ganha nada, fica todo mansinho, quietinho, vem conversar. Ele acha que está me enganando", declarou Davi. E completou: "Inconveniente. Ele fica olhando para a gente para querer escutar conversa".