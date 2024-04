BBB 24: Isabelle cai no choro sozinha e pede desculpas à família: “Me perdoa”

O que aconteceu? Isabelle não conseguiu conter as lágrimas e chorou muito ao pedir perdão para sua família fora do BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 2, Isabelle ficou bastante emotiva e não conseguiu conter as lágrimas em um raro momento sozinha no Big Brother Brasil 24. Na reta final do reality show, a manauara chorou muito enquanto segurava uma foto de sua família e começou a pedir desculpas por suas atitudes na casa mais vigiada do Brasil

Com o fim do programa cada vez mais próximo, Isabelle não apenas refletiu sobre sua trajetória, mas também se emocionou com a saudade de sua família. Sentada sozinha na área externa, a professora e dançarina deixou as lágrimas escorrerem e ainda revelou uma decepção consigo mesma, sentindo que deixou de lado alguns valores familiares.

"É como se a minha mente tivesse dado uma pausa e as coisas importantes de mim ficaram de lado. Que isso, cara?", Isabelle iniciou o desabafo enquanto chorava muito. Na sequência, a manauara começou a beijar a foto da família e pedir perdão à sua mãe, sem se aprofundar muito nas razões.

"Me perdoa, mãe. Me perdoa! Meu Deus... Esqueci de ensinamentos tão importantes, práticas do nosso dia a dia. Como pude ter sido tão imatura? [...] Mãe, me perdoa se eu só entristeci. Me perdoa se esqueci quem eu sou”, Isabelle continuou a lamentar. Pouco tempo depois, ela se recompôs e curtiu um ‘after’ com os colegas no Quarto Gnomo.

Vale lembrar que na última segunda-feira, 1º, Isabelle também bucou a reconciliação com um antigo rival, Lucas Henrique. Eles discutiram sobre a relação deles durante o reality show e concordaram em se aproximar novamente. No entanto, o professor confessou à sister que estava com medo, temendo que ela interpretasse como uma estratégia de jogo.

"Eu nunca te chamei porque, na minha percepção, eu acho que não tinha muito interesse da sua parte, de conversa. Mas eu queria muito ter conversado com você antes. Tudo que aconteceu entre a gente tomou uma proporção, uma distância, que pra mim não aconteceria", Isabelle revelou o motivo da distância com o colega.

Isabelle surpreende ao elogiar brother:

Logo após sua conversa com Lucas Henrique, Isabelle compartilhou com Alane sua impressão sobre o colega de confinamento e não poupou elogios a ele. Apesar da rivalidade que tiveram ao longo do reality show, ambas acreditam que ele é uma pessoa boa e concordaram em se aproximar novamente. A manauara ainda revelou que não quer protagonizar inimizades na reta final do programa.

"Eu já carreguei algumas culpas aqui por não falar com alguém, por me sentir excluída, por ter que fazer escolhas. Isso não foi bom. Esse sabor não é bom. Mas eu vou falar com ele, independente disso, a gente ainda está no jogo. Eu sei que eu posso ser uma opção de voto para você, e você também para mim. Mas eu quero ouvir ele", disse Isabelle.