BBB 24: Sisters comentam sobre Lucas: "Deve ser uma pessoa maravilhosa"

Isabelle e Alane surpreenderam ao falarem sobre Lucas Henrique, rival das sisters no BBB 24

Isabelle e Alane opinaram sobre LucasHenrique e não pouparam elogios durante uma conversa na tarde desta segunda-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

No Quarta Fada, cunhã demonstrou interesse em conversar com Buda: "Eu já carreguei algumas culpas aqui por não falar com alguém, por me sentir excluída, por ter que fazer escolhas. Isso não foi bom. Esse sabor não é bom. Mas eu vou falar com ele, independente disso, a gente ainda está no jogo. Eu sei que eu posso ser uma opção de voto para você, e você também para mim. Mas eu quero ouvir ele".

A sister segue falando sobre o capoeirista. "Se ele sentir no coração dele que ele quer falar comigo, eu também sinto no meu coração que eu quero falar com ele. A vez que a gente conversou foi a vez que eu me levantei para falar e tal. É bom falar, a fala é libertadora", observou.

Em seguida, Alane refletiu sobre o carinho que os amigos e aliados de Lucas sempre tiveram por ele dentro do programa: "Eu vejo que os amigos dele, desde a Yasmin, a Wanessa, todos têm uma admiração e um carinho muito grande para ele, sabe?".

"É muito difícil uma pessoa que exala isso nos outros não ser uma pessoa maravilhosa. O Lucas deve ser uma pessoa maravilhosa que a gente não conhece ele", comentou a bailarina, que ainda pontuou que os brothers sempre trataram ele com muito respeito.