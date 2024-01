BBB 24: Isabelle avisa Davi: "Não posso seguir a sua forma de jogar"

Em conversa com Davi no Quarto Magia do 'BBB 24', Isabelle avisou o colega que pretende seguir no jogo sozinha

Na tarde deste domingo, 28, Isabelle e Davi decidiram conversar após se desentenderem no dia anterior. Os dois discutiram após Alane revelar para a sister que o baiano cogitou dar a imunidade para ela, caso vencesse a Prova do Anjo do BBB 24.

Durante a conversa, a amazonense disse ao colega de confinamento que prefere jogar sozinha, já que eles pensam no jogo de forma diferente. "Eu percebo que eu e você somos muito incompatíveis nessa percepção, principalmente de questões de jogo. Nas vezes que a gente já falou sobre isso, é muito incompatível."

A sister ressaltou que Davi pode conversar com ela sobre outros assuntos se quiser. "Para que não haja um atrito como aconteceu ontem, desnecessário, inclusive antes da festa, que quase estragou a festa, eu realmente prefiro ficar unilateral. [...] Se nesse tempo você precisar conversar sobre outra coisa, você pode contar comigo. Sobre jogo, sempre pensei muito nisso, e eu não mudo de opinião, eu quero muito seguir sozinha."

Isabelle reforçou seu desejo de jogar sozinha. "Eu não posso seguir a sua forma de jogar. Você falou, ontem, uma coisa que ficou na minha cabeça. 'Eu te quero no meu pódio, eu em primeiro lugar e você em segundo'. Eu não quero estar no seu pódio em segundo lugar, eu quero estar no meu em primeiro", completou.

Davi fala sobre fofoca dentro da casa

Isabelle e Davi voltaram a debater sobre o assunto do possível acordo do Anjo que o brother propôs para Alane. O motorista de aplicativo afirma que essa fofoca só começou parar arrumarem motivo de voto dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Levantaram essa conversa agora para ter mais um motivo e mais uma fofoca para poder amanhã no Sincerão ou depois falarem mais, estou bem posicionado em relação a isso", disse o brother. "Podem falar o que quiser ou pensar o que quiser. Quem bota pra fora para mim é o público. Eles têm a força de botar a gente no Paredão, se a gente não for Líder e não for Anjo, eles podem se reunir e botar no Paredão, mas quem tira é o público". Confira a conversa!