BBB 24: Davi e Isabelle discutem após sister expor proposta: "É muito sério"

Davi e Isabelle discutiram após Alane revelar que o baiano queria dar a imunidade para ela caso vencesse a Prova do Anjo do BBB 24

Davi e Isabelle discutiram após Alane revelar para a cunhã-poranga que o motorista de aplicativo queria lhe dar a imunidade caso vencesse a Prova do Anjo. A amazonense ficou incrédula ao descobrir a história, já que está na mira do líder, MC Bin Laden.

Na cozinha da casa do BBB 24, a bailarina contou a situação para Isabelle e Marcus Vinicius. "Ele chegou para mim, falou assim: 'Acho que você está ameaçada. Se eu ganhar o Anjo, eu vou lhe dar, porque acho que você está ameaçada. E aí, se você ganhar, você me daria'", contou a sister. "Eu não estou acreditando nisso", comentou a dançarina.

Alane seguiu o relato. "Eu falei: 'Eu te agradeço, mas eu tenho outros focos'", disse ela, que acreditava que o brother tinha acertado a decisão com a aliada. "A gente imaginava que ele já tinha falado contigo antes", falou a bailarina. "Achei bem chato", confessou Marcus.

Isabelle, então, chamou Davi e o questionou. "Você falou que se você ganhasse o Anjo você daria para ela?", perguntou. "Falei. Falei com você", respondeu ele. "Não, isso você não me contou. Como você daria para ela se eu era alvo? Se eu ia dar o meu Anjo para você?", indagou.

O baiano recordou a conversa que eles tiveram. "Eu falei isso com você, na escada... Que eu chamei ela para fazer uma proposta", comentou. "E eu? Se tu ganhou o Anjo e eu estou no alvo?", rebateu a cunhã-poranga. O motorista de aplicativo explicou sua decisão. "Você não ia para o Paredão", afirmou ele. A sister discordou. "Não, eu que ia para o Paredão. Até então, eu que vou para o Paredão", garantiu.

Isabelle chamou o Davi na cara da Alane para falar do anjo.

Davi: "Eu falei isso com você"

Isabelle: "Não falou não"

Davi: "Falei sim, na escada"



DAVI REALMENTE FALOU 🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB24pic.twitter.com/pyQRyFt6Hz — Flavs (@poIemizei) January 27, 2024

Leia também:Sozinho, Davi desabafa sobre brothers: "Cheio de cobra nessa casa"

Davi conversa com Isabelle e justifica proposta

Davi e Isabelle seguiram debatendo sobre o brother ter cogitado dar a imunidade para Alane. O baiano garantiu que avisou a sister sobre sua decisão. "Você não prestou atenção no que eu te falei na escada", disse ele.

A amazonense segue incrédula. "Você dar o Anjo para ela é uma coisa muito séria para mim" , afirmou. "Eu já entendi que você achou que eu não estivesse [no paredão]", acrescentou ela. O brother explicou que viu uma conversa da sister com Bin Laden. "Eu já vi você conversando com ele", explicou.

A cunhã-poranga disse que a conversa não mudou os planos do líder. "Depois de conversar com ele, eu te falei. Mesmo conversando com ele, não tem nada a ver... Eu sou ainda a opção de voto dele. Eu sempre soube disso. A primeira pessoa que ele deu, pensou, sou eu", rebateu.

Davi reforçou que Alane não concordou com a proposta, e garantiu que tinha avisado a aliada sobre a possibilidade de imunizar a bailarina.