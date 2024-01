BBB 24: Sozinho, Davi desabafa sobre brothers: "Cheio de cobra nessa casa"

Sozinho no Quarto Magia do 'BBB 24', Davi desabafou sobre as movimentações dos colegas de confinamento

Na tarde deste sábado, 27, Davi subiu para o Quarto Magia, e sozinho no cômodo, desabafou sobre as movimentações dos participantes do BBB 24 em relação a ele.

O baiano deitou na cama, e com a cabeça abaixada chamou os colegas de confinamento de cobras. "Cobras, cobras. Cheio de cobra nessa casa, cheio de cobra. Cheio de gente falsa, cheia. Eu odeio falsidade comigo, odeio", disparou o brother.

Pouco tempo depois, Yasmin Brunet entrou no quarto, mas os dois não se falam. Assim que ela deixou o local, Davi deu um suspiro e seguiu em silêncio.

Se o Davi coringar ele vira meu fav #BBB24pic.twitter.com/pDslTOHlwB — BBBabi (@babi) January 27, 2024

Mais cedo, Isabelle saiu em defesa de Davi após ouvir as acusações de Giovanna, Michel e Raquele, que tentavam aconselhá-la a se afastar do brother. Para convencer a sister, Giovanna citou uma conversa entre o baiano e Yasmin, em que ele disse que ela poderia prejudicar sua carreira por andar com as pessoas erradas no jogo.

"Gente, essas acusações são muito sérias. Estou tentando entender tudo porque ouvi pouco sobre isso. Deus tenha compaixão de mim porque só fiz o que meu coração falou. É muito delicado... Não consigo ignorar uma pessoa, ainda mais quando vejo que ela está em uma situação de solidão. Tenho carinho por ele", disse ela.

Davi questiona se Rodriguinho irá desistir do reality

Na cozinha do BBB 24, Davi e Juninho batem papo na manhã de sábado, 27. "Será que o Rodriguinho quer desistir do programa?", o baiano pergunta de repente na conversa. "Ele falou que se pegasse o monstro ele apertaria o botão, não apertou. Então acho que desistir ele não vai. Pode ter mudado a concepção dele", o carioca responde. "Aqui, também, a medida que tu fica fraco, tu acaba ficando forte. É no poço que a gente descobre a força que a gente tem", Juninho acrescenta.

O baiano explica que fez a pergunta, pois viu outros brothers comentando que Rodriguinho queria apertar o botão de desistência. "O cara fica fadigado, também, o cara que já tem família. Tem filho, tem mulher, tem casa, tem a vida dele lá fora. Não sei. Às vezes o cara veio pra cá pensando uma coisa, mas chegou aqui e viu outra. Saudade da família, também", Davi reflete. Confira a conversa na íntegra!