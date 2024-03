BBB 24: Giovanna já disputou concurso de beleza contra Virginia Fonseca

Você sabia? Giovanna e Virginia foram concorrentes em concurso de beleza em Minas Gerais

Giovanna Lima já participou de concurso de beleza anos antes de entrar no Big Brother Brasil 24.

A nutricionista chegou a disputar uma competição em que Virginia Fonseca também estava concorrendo. O concurso aconteceu há 6 anos, muito antes da influenciadora digital se tornar tão famosa.

Em 2018, a sister e a youtuber participaram do 'Gata do Mineiro', competição de beleza onde musas defendem seus times de futebol que estão disputando o Campeonato Mineiro. Além de fotos sensuais com a camisa do time do coração, as participantes precisavam conseguir votos de fãs.

Giovanna representou o Cruzeiro, já Virginia foi defender o Democrata, time de Governador Valadares, cidade onde sempre viveu.

Ambas chegaram até a semifinal do concurso, mas não avançaram para a final. A campeã do Gata do Mineiro em 2018 foi Gleisy Marques, a representante da Tombense.