BBB 24: Giovanna critica comportamento de sister: "Se corrompeu"

Ao observar o comportamento de Isabelle com os integrantes do Quarto Fada, Giovanna deu sua opinião sincera sobre a situação e criticou a sister

Na tarde desta quarta-feira, 27, na academia do BBB 24, Giovanna conversava com Lucas Henrique e Pitel enquanto os integrantes do Quarto Fada se preparavam para pular pelados na piscina da casa mais vigiada do Brasil.

A líder, então, foi avisada que Isabelle tirou o biquíni para participar da brincadeira ao lado de Alane, Beatriz, Davi e Matteus. Ela virou para ver a situação e criticou o comportamento da manauara, afirmando que a sister "se corrompeu".

"Ah não, Isa. Não. Se corrompeu. Não acredito", falou a nutricionista. "Não esperava isso da Isabelle, de verdade. Não esperava", acrescentou ela. "Não acho que combine com a personalidade dela até aqui, né?", comentou Pitel.

Giovanna seguiu falando sobre a atitude de Isabelle. "Pitel, você não tem noção do tanto que ela ficou mal quando a blusa dela abriu aqui. Juro, ela passou o dia inteiro pensando nisso. Todas às vezes que isso aconteceu, ela ficou paralisada, assim 'meu Deus, meu Deus'", relembrou a líder.

"Estão na final", disparou a assistente social. "É o que eu acabei de falar com o Lucas, é a comemoração do Top 5", falou a nutricionista. "E não é difícil de acontecer não. Eles estão só se adiantando", respondeu a alagoana.

Em seguida, Giovanna falou sobre as sisters pularem sem o biquíni. "Eu não acho nada de mais. Mamilos não são polêmicos, mas não é o tipo de visibilidade que eu quero para mim", ressaltou ela. "Eu acho que se eles forem mesmo o Top 5 do Brasil, é só engraçado", comentou Pitel. "Vai ser só engraçado", reforçou a nutricionista. "Acho que nada que eles façam tem peso mais não", completou a assistente social.

Giovanna dá opinião sobre Davi

Após o resultado do paredão, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre Davi. Com a saída de Leidy Elin e permanência do baiano novamente, o cantor comentou sobre a bronca que receberam de Tadeu Schmidt por quase agredirem em discussão.

A nutricionista então deu sua opinião sobre o comportamento do motorista de aplicativo na casa. "Eu não acho, por exemplo, que o Davi é lá fora do jeito que ele é aqui dentro", falou Giovanna. "Eu realmente não acho que ele seja. Ele veio aqui pra peitar, pra ser agressivo e etc. Mas, eu não acho que ele seja assim lá fora. Eu acho que ele vai ser um cara ok, às vezes até suave de conviver", opinou ela. Saiba mais!